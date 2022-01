Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende legate a Vittorio Conti che si ritroverà "minacciato" dal ritorno di Dante Romagnoli. Spazio anche alle vicende di Tina Amato che si ritroverà a fare i conti con la presenza del suo ex e alla new entry Ferdinando Di Torrebruna.

Dante 'minaccia' Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022 rivelano che il ritorno in città di Dante Romagnoli, nasconde dei loschi obiettivi nei confronti di Vittorio Conti che, da sempre è stato uno dei suoi avversari e nemici.

Come svelato dall'attore stesso in una recente intervista, Dante ha intenzione non solo di mettere alle strette Vittorio dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale.

L'obiettivo di Dante, infatti, sarà quello di contrastare Vittorio sul lavoro e quindi mettergli i bastoni tra le ruote in tutto e per tutto.

Triangolo tra Marta, Dante e Vittorio ne Il Paradiso 6

Come se non bastasse, poi, Dante ha anche intenzione di riconquistare Marta, che fino ad oggi continua ad essere ancora la moglie di Vittorio Conti.

Insomma la presenza di Dante rappresenterà una vera e propria minaccia per Vittorio in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nel corso dei prossimi mesi in prima visione assoluta su Rai 1.

"Si creerà un triangolo amoroso tra lui, Marta e Vittorio", ha svelato l'attore di Dante parlando di quello che succederà nei prossimi appuntamenti con la soap opera.

Quale sarà a questo punto la reazione di Conti? Riuscirà a tener testa al pericolo rappresentato da Dante Romagnoli oppure avrà la peggio?

Arriva la new entry Ferdinando: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Tina Amato che si ritroverà ad affrontare il ritorno del suo ex Sandro Recalcati, intenzionato a riconquistarla a tutti i costi.

Al centro delle dinamiche di questa sesta stagione della soap opera, ci sarà anche una new entry. Trattasi di Ferdinando Di Torrebruna, che avrà il volto dell'attore partenopeo Fabio Fulco.

Il suo ingresso nella soap opera di Rai 1 è previsto a partire dalla puntata di San Valentino e non passerà affatto inosservato. Le anticipazioni de Il Paradiso 6, rivelano che Ferdinando resterà folgorato dalla bellezza di Ludovica Brancia.

"Ferdinando è vedovo", ha svelato Fabio Fulco aggiungendo che l'avvicinamento di Ferdinando alla giovane Ludovica, renderà felice la famiglia della ragazza, che da tempo vuole che si allontani definitivamente da Marcello.

Anche in questo caso, quindi, si creeranno nuove dinamiche che terranno banco fino alla fine di questa sesta stagione della soap opera, campione di ascolti del primo pomeriggio televisivo.

La soap Il Paradiso 6 continua ad essere leader degli ascolti televisivi

In attesa di vedere in onda i nuovi appuntamenti di questo 2022, il bilancio della prima parte di stagione de Il Paradiso delle signore 6 è più che soddisfacente.

La soap si è ormai imposta come uno degli appuntamenti più seguiti del daytime dal pubblico della rete ammiraglia Rai 1. La media di ascoltatori è costantemente superiore al muro dei 2,2 milioni al giorno con picchi che superano anche i due milioni e mezzo di spettatori.

Con questi numeri, Il Paradiso 6 riesce spesse volte a battere il daytime di Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi che viene trasmesso nella medesima fascia oraria sulla rete ammiraglia del Biscione, confermando così la sua leadership sul pubblico della tv generalista.

Un successo che ha permesso alla Rai di poter contare su un titolo forte dal punto di vista delle soap, che va ad aggiungersi all'altra soap completamente "made in Italy", Un Posto al sole, trasmessa tutte le sere sulla terza rete della tv di Stato.