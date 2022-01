Grandi colpi di scena e sorprese nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda durante il mese di febbraio 2022. Le anticipazioni sulla fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci saranno delle sorprese legate al rapporto tra Tina e Vittorio, dato che la donna dovrà fare i conti con l'arrivo inaspettato del suo ex Sandro. Occhi puntati anche su una new entry che sbarcherà nel cast della soap opera: trattasi di Ferdinando Di Torrebruna interpretato dall'attore Fabio Fulco.

Il ritorno di Sandro, l'ex di Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 del mese di febbraio 2022, rivelano che la relazione tra Tina e Vittorio si ritroverà di fronte al primo grande ostacolo.

Da fine gennaio e conseguentemente nelle puntate a seguire di febbraio, ci sarà il ritorno di Sandro Recalcati, il compagno di Tina Amato, di cui si erano perse le tracce.

A confermare questo ritorno in scena è stato proprio l'attore Luca Capuano che, in una recente intervista, ha svelato che la presenza di Sandro non passerà inosservata, dato che l'uomo non avrà alcuna intenzione di dargliela per vinta a Vittorio Conti.

Tina si ritrova divisa tra Sandro e Vittorio Conti

E così, nei prossimi episodi di questa seguitissima sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Tina si ritroverà divisa tra il suo ex Sandro che proverà in tutti i modi a riconquistarla e Vittorio Conti, col quale in questo ultimo periodo ha ritrovato di nuovo il sorriso e la felicità dopo un periodo buio.

Conti è stato al fianco di Tina nei momenti complicati, come quello in cui la ragazza è apparsa in crisi per l'operazione da fare alle corde vocali.

Quale sarà a questo punto la scelta finale di Tina Amato tra i due uomini che la corteggiano? Sceglierà di tornare con il suo ex Sandro oppure si lascerà il passato alle spalle e volterà pagina con Vittorio?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione per Tina, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di febbraio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per una new entry.

Ecco la new entry de Il Paradiso delle signore 6 di febbraio 2022

Trattasi di Ferdinando Di Torrebruna, che sarà interpretato dall'attore Fabio Fulco. Trattasi di un ricco armatore che arriverà a Milano per questioni legate ai suoi affari e, in città, resterà folgorato dalla presenza di Ludovica Brancia.

Come spiegato dall'attore stesso, Ferdinando resterà profondamente colpito dalla giovane Ludovica, data la somiglianza che c'è tra la ragazza e sua moglie, ormai defunta.

Di conseguenza, Ferdinando metterà gli occhi addosso alla giovane Brancia che nel frattempo sta portando avanti (con grande fatica) la love story con Marcello Barbieri.