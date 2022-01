Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nella giornata di venerdì 28 gennaio, Adelaide ha deciso di lasciare Milano, pressata dalla riapertura delle indagini sulla morte di Achille Ravasi. La contessa ha mentito a Umberto, dicendogli di andare via dal capoluogo lombardo per pochi giorni, non rivelando al cognato che si assenterà per un periodo più lungo. Dopo la puntata in cui il suo personaggio parte, Vanessa Gravina ha spiegato ai suoi fan che la fuga di Adelaide sarà breve.

Il Paradiso delle signore: Adelaide è in fuga

La riapertura delle indagini riguardo la morte di Achille Ravasi sono state un duro colpo per Adelaide e Umberto. Infatti, l'imprenditore e sua cognata hanno avuto paura di essere incriminati per l'omicidio del marito della contessa. Dopo essere stata interrogata dalla polizia, la zia di Marta ha deciso di lasciare Villa Guarnieri e il capoluogo lombardo e scappare. Vanessa Gravina ha rotto il silenzio sulla partenza della contessa e ha fatto chiarezza sul suo profilo Instagram, riguardo la fuga di Adelaide.

Il Paradiso delle signore: la contessa parte e Vanessa Gravina parla della fuga di Adelaide

A tal proposito, nella giornata di venerdì 28 gennaio, l'attrice ha pubblicato un post sul suo profilo social, nel quale ha ringraziato i suoi follower per le manifestazioni d'affetto che ha ricevuto per la sua interpretazione ne Il Paradiso delle signore.

Vanessa Gravina ha dichiarato: ''Abbiate fiducia: è una fuga breve''. Inoltre, l'interprete di Adelaide ha affermato che tale assenza dalla fiction accrescerà sia in lei, sia nel pubblico, l'entusiasmo per il ritorno in scena della contessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle signore: il giallo sulla morte di Achille Ravasi e il ruolo di Adelaide

Achille Ravasi e Adelaide si erano sposati ed erano andati negli Stati Uniti in viaggio di nozze. Durante il soggiorno in America, l'uomo era scomparso. Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 28 gennaio, Adelaide è stata interrogata dalla polizia ed ha informato Umberto di essersi contraddetta nel racconto un paio di volte.

Dopo avere testimoniato, la contessa ha deciso di allontanarsi dalla città per un po' di tempo, rivelando a Guarnieri di stare via soltanto un paio di giorni. Dalle parole di Vanessa Gravina sembrerebbe che il personaggio di Adelaide rientrerà a breve in città. Non resta che attendere i prossimi episodi, per scoprire come proseguiranno le indagini sulla morte di Achille Ravasi e se la cognata di Umberto verrà accusata per la morte del marito o se riuscirà a dimostrare la sua innocenza.