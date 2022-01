L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è confermato nella settimana 24-28 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla coppia Anna-Salvatore, i quali prenderanno una decisione importantissima sul loro futuro insieme. Spazio anche alle vicende di Tina Amato, la quale si ritroverà ad avere a che fare con il suo ex Sandro.

Salvatore pronto a sposare Anna: anticipazioni Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 24 al 28 gennaio, rivelano che Salvatore si dirà pronto a compiere un gesto di grande importanza assieme alla sua amata Anna.

Dopo che i due hanno capito di essere fatti per stare insieme, prenderanno in considerazione anche l'idea di convolare a nozze.

Salvatore, infatti, desidera sposare al più presto la sua amata Anna e quindi mettere su famiglia assieme alla giovane venere che ha saputo far breccia nel suo cuore, al punto da fargli dimenticare tutte le sofferenze precedenti legate alla storia d'amore con Gabriella.

Tina rivede il suo ex Sandro: spoiler Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 28 gennaio 2022, rivelano che Agnese sarà preoccupata per sua figlia Tina e per le decisioni che la ragazza potrebbe prendere sul suo futuro sentimentale.

Il motivo? Agnese ha dei sospetti legati al fatto che sua figlia possa avere una relazione segreta con Vittorio Conti e così deciderà di intervenire in prima persona per capire come sta la situazione.

Agnese, quindi, riuscirà a fare in modo che sua figlia Tina abbia un incontro con l'ex Sandro: i due si ritroveranno di nuovo faccia a faccia dopo un lungo periodo in cui sono stati distanti.

Adelaide in crisi per le indagini su Achille: trame Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Cosa succederà a questo punto dei fatti? Il piano di Agnese, la quale vorrebbe che sua figlia tornasse di nuovo con Sandro, andrà in porto oppure alla fine, la ragazza sceglierà di viversi la sua relazione con Vittorio Conti?

In attesa di scoprire l'evolversi di questa situazione, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 24 al 28 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le sorti della contessa Adelaide, la quale scoprirà che deve affrontare un nuovo processo legato alla morte di Achille Ravasi.

E poi ancora, le anticipazioni di questi nuovi appuntamenti con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, rivelano che Gemma sarà sempre più preoccupata per le sorti di sua mamma, la quale continua a soffrire ed appare diversa rispetto al solito.

Dante e Beatrice sempre più complici e vicini

Occhi puntati anche su Dante e Beatrice: complice la vicinanza dovuta al nuovo impegno lavorativo che li vede protagonisti, i due si ritroveranno a condividere più tempo del dovuto insieme.

Tale situazione farà crescere il feeling e l'alchimia speciale: nascerà un nuovo amore in questa sesta stagione della soap? Lo scopriremo nel corso dei futuri episodi de Il Paradiso delle Signore in programma come sempre tutti i giorni su Rai 1.