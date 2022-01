Si fanno sempre più interessanti le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 alle ore 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere visti in replica gli episodi. Le anticipazioni raccontano che Gemma, dopo aver saputo la verità su Ezio e Gloria, inizierà a tramare contro la capocommessa. La giovane Zanatta non sopporta di vedere sua madre Veronica soffrire in quel modo e farà di tutto per ridarle la dignità che sente di aver perso, ingannata in quel modo da Ezio. Nel frattempo, Umberto scopre che c'è una clausola molto sfavorevole per Il Paradiso nel contratto con gli americani e tutti i suoi sospetti su Dante Romagnoli si concretizzano.

Occhio anche a Ludovica che, ignara del piano della madre per farla separare da Marcello, potrebbe fare dei passi falsi.

Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni: Agnese contatta Sandro

Vittorio e Tina sono sempre più uniti e la loro relazione fa disperare Agnese, che non approva affatto la scelta della figlia. Nonostante il monito di Armando di non intromettersi, la signora Amato fa di testa sua e telefona Sandro, pregandolo di venire a Milano per risolvere le cose.

Intanto, Umberto legge una clausola seminascosta nel contratto stipulato con i clienti americani. Ciò che legge lo sconvolge, visto che le finanze del grande magazzino potrebbero risentirne in maniera importante. Furioso, mette al corrente della cosa Dante, Vittorio e Beatrice che arrivano ovviamente allo scontro.

Gemma trama contro Gloria

Stando alle nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore, la comunicazione di Umberto metterà in crisi Beatrice, che pensava di aver instaurato un rapporto di fiducia - e non solo - con Dante. In realtà, Romagnoli si è avvicinato a lei solo per i suoi doppi fini.

Successivamente, Gemma inizia a tramare qualcosa contro Gloria, ritenuta da lei l'unica responsabile di quanto accaduto tra Veronica e Ezio.

La giovane Zanatta ha in mente un piano per vendicarsi della capo commessa.

Flavia mette in atto il suo piano, spoiler Il Paradiso delle signore

Aria tesa anche a villa Guarnieri, visto che Adelaide viene a sapere che dovrà testimoniare al processo per la morte di Achille Ravasi. Il suo segreto che condivide solo con Umberto è a rischio, così come la sua libertà.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle signore che andrà in onda su Rai 1 il 27 gennaio 2022 alle ore 15:55, Flavia mette in atto il suo piano volto a separare Ludovica e Marcello. Per la bella Brancia, sono in arrivo seri guai: sua madre ha infatti intenzione di farla innamorare di un altro uomo, un aitante rampollo, che avrà il compito di farle dimenticare Barbieri e farla 'rinsavire', così come progettato.