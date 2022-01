Pronte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 della settimana 24-28 gennaio 2022. Tante le novità nella soap campionessa di ascolti su Rai 1 e altrettanti nuovi amori che stanno per sbocciare. L'amore era nell'aria per Tina e Vittorio e, nei prossimi episodi de Il Paradiso 6, tra loro scoppierà la passione. Roberto li sorprenderà in un momento intimo e Conti dovrà trovare una scusa dell'ultimo momento. Agnese inizierà a sospettare che tra la figlia e Vittorio ci sia qualcosa di più della semplice amicizia e così si intrometterà nella loro relazione.

La signora Amato vorrebbe che Tina tornasse con Sandro, arrivato a Milano per rimettere in piedi il suo matrimonio. Pare che Salvatore sia intenzionato a fare il grande passo con Anna, tanto da interessarsi all'acquisto dell'appartamento di Irene. Ma le sorprese non finiscono qui.

Tina e Vittorio insieme nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 6

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Sandro è tornato a Milano per riconquistare Tina. Recalcati presto racconterà la verità su quanto successo con la moglie, dando una versione molto diversa da quella fornita dalla giovane Amato a Vittorio e Agnese.

Tina e Vittorio condividono un momento di passione ma Roberto li sorprende.

Conti prova a rassicurare l'amico dicendo che c'è stato solo un bacio, ma le sue giustificazioni non lo convincono.

Agnese capisce che tra la figlia e Vittorio c'è qualcosa di molto forte e prova a intromettersi tra di loro. Armando cerca di dissuaderla. Alla fine, sarà la stessa Tina a confessare la verità alla madre, che la prende malissimo.

Gemma trama contro Gloria

Nelle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, Gemma viene a sapere tutta la verità su Ezio e Gloria. In quell'istante capisce il motivo dello strano comportamento della madre.

Decisa a difendere quello che resta della sua famiglia, Gemma inizia a tramare contro Gloria. La giovane Zanatta non sopporta di vedere la madre soffrire in quel modo e così prende carta e penna, scrivendo una lettera all'odiata Moreau.

Salvatore vuole sposare Anna, spoiler Il Paradiso 6

Il giovane Amato è certo che Anna sia la donna della sua vita e così, fomentato anche da Marcello, decide di fare il grande passo. Per il loro avvenire insieme, medita anche di comprare l'appartamento di Irene.

Nel frattempo, Marcello dovrà tenere gli occhi ben aperti: Flavia ha intenzione di separarlo da Ludovica e per riuscire nella sua impresa si servirà di un brillante e bellissimo rampollo che arriverà nelle puntate de Il Paradiso molto presto.

Infine, per Adelaide si avvicina il momento di testimoniare in tribunale per il caso Ravasi e la contessa sarà sopraffatta dall'ansia.