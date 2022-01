Domenica 30 gennaio chiude i battenti la prima stagione de La Sposa. La fiction con protagonista Serena Rossi saluterà il pubblico con la messa in onda della terza e ultima puntata di questa prima serie di grande successo che ha sbaragliato gli ascolti del prime time domenicale.

Le anticipazioni sull'atteso finale del 30 gennaio, rivelano che Maria si ritroverà a fare i conti con una drammatica perdita che segnerà per sempre la sua vita e, come se non bastasse, si ritroverà anche sul piede di guerra con il suo ex Antonio, che dimostrerà di essere una persona vile e spietata.

La morte di Italo spiazza Maria: anticipazioni La Sposa del 30 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza e ultima puntata de La Sposa che andrà in onda questa domenica 30 gennaio su Rai 1, rivelano che la situazione per Maria si metterà male nel momento in cui dovrà affrontare la vita senza il suo amato Italo.

L'uomo, per salvare la vita a suo figlio Paolino durante un terribile incendio che divamperà nel loro casale, morirà tra le fiamme e per lui non ci sarà nulla da fare.

Italo morirà e lascerà da sola sua moglie Maria che, nel frattempo ha da poco scoperto di essere in dolce attesa del loro primo bambino.

Un vero e proprio choc per Maria che, in questa terza e ultima puntata della fiction di Rai 1 in programma domenica sera, dovrà fare affidamento solo su se stessa e sulle sue forze per portare avanti tutti gli impegni lavorativi.

Maria decide di farsi ricoverare

La donna proverà a fare tutto da sola e, come se non bastasse, dovrà fare i conti con l'aggressività e l'atteggiamento sempre più strano di suo fratello Giuseppe, che desterà non poche preoccupazioni.

Le anticipazioni sulla puntata finale de La Sposa rivelano che la donna arriverà ad un punto in cui si sentirà venir meno a causa di tutti questi impegni, motivo per il quale si renderà conto che per lei è giunto il momento di staccare la spina e di pensare a se stessa, prima che possa accadere qualcosa di brutto.

Durante il periodo del suo ricovero, Maria affiderà Paolino alle cure di Nunzia, alla quale chiederà di prendersi cura e di tenerlo a bada durante la sua assenza.

Passato quel periodo, quando Maria tornerà alla sua vita di sempre farà i conti con delle amare scoperte.

Le anticipazioni sull'ultima puntata de La Sposa di domenica 30 gennaio 2022, rivelano che la donna scoprirà che il piccolo Paolino è stato rinchiuso all'interno di un istituto.

Maria dichiara guerra ad Antonio: anticipazioni La Sposa del 30 gennaio

A prendere questa decisione è stato Antonio, l'ex di Maria che dopo la morte di Italo le aveva offerto il suo aiuto, rifiutato però dalla donna.

Per Maria sarà il momento della resa dei conti finale. La donna, infatti, prenderà in mano le redini della situazione e, senza pensarci su due volte, affronterà a muso duro Antonio.

Da questo momento in poi, infatti, Maria dichiarerà guerra allo spietato Antonio e, come se non bastasse, si ritroverà a fare i conti con delle inaspettate e clamorose rivelazioni sul conto dell'uomo, che la porteranno a capire meglio anche i motivi dell'aggressività di suo fratello.

Le anticipazioni sul finale de La Sposa rivelano che Maria grazie alla sua caparbietà e al suo modo di fare diretto e sincero, riuscirà a fare in modo che il piccolo Paolino possa tornare di nuovo con lei e in questo modo non tradirà il patto fatto con il suo amato Italo.