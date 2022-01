Nuovo appuntamento con Non mi lasciare, la nuova serie tv della rete ammiraglia Rai con protagonisti gli attori Vittoria Puccini e Alessandro Roia. La trama della seconda puntata in programma il 17 gennaio in prima serata sui teleschermi di Rai 1 annunciano emozioni a non finire. In sintesi, il vicequestore Elena Zonin rintraccerà l'abitazione di Pietro Tomà mentre si scoprirà che Angelo è stato rapito.

Anticipazioni Non mi lasciare, puntata 17 gennaio: Angelo rapito dopo la fuga dall'orfanotrofio

Le anticipazioni di Non mi lasciare riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere lunedì 17 gennaio dalle ore 21:25 in prima visione tv annunciano inedite novità.

In dettaglio, Angelo si risveglierà un in un luogo buio e sconosciuto dopo essere fuggito da un orfanotrofio e rapito da un malintenzionato. Intanto, Elena sarà chiamata a collaborare con una task-force ideata per smantellare la rete di pedofili a cui sta dando la caccia per metterli definitivamente dietro le sbarre.

Zonin, infatti, sarà alle prese con le indagini complesse sulla morte di Gilberto. All'inizio, le autorità sospetteranno che il ragazzino si sia suicidato dopo essere stato ritrovato nelle acque della laguna di Venezia. Una versione, che però non convincerà la protagonista che chiederà aiuto a Daniele. Ed ecco che i due scopriranno che Gilberto prima di scoprire chattava con Sofia, una sua amica, con la quale aveva intenzione di fuggire.

Il vicequestore Zonin e Daniele rintracciano l'appartamento di Pietro Tomà

Nella seconda puntata di Non mi lasciare con l'attrice Vittoria Puccini, le indagini di Elena sulla morte di Gilberto arriveranno ad una conclusione spiazzante. I telespettatori di Rai 1, infatti, scopriranno che dietro il profilo di Sofia si nasconde il presunto rapitore del ragazzino.

Elena e Daniele, a questo punto, rintracceranno l'appartamento di Pietro Tomà. Sarà in questo frangente che il vicequestore Zonin e il suo primo amore adolescenziale troveranno materiale inquietante in casa del presunto autore dell'adescamento di Gilberto e di altri molti ragazzi finiti nel brutto giro del traffico di minori.

Riassunto puntata precedente

Nella prima puntata di Non mi lasciare del 10 gennaio, Elena Zonin si è trasferita a Venezia per collaborare sui responsabili del traffico di minori. A tal proposito, la vicequestore e il suo ex fidanzato Daniele sono riusciti a catturare Il Cioro, uno losco personaggio. Angelo, invece, è fuggito dalla casa famiglia per incontrare Elisa e scappare con lei.

La serie thriller con l'attore Alessandro Roia è in onda ogni lunedì in prima visione su Rai 1 mentre le puntate perse possono essere riviste in modalità on-demand sulla piattaforma in streaming e completamente gratuita di "Rai Play".