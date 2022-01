Nella giornata di giovedì 27 gennaio si è svolta la registrazione delle prossime puntate di Uomini e donne. Durante le ultime riprese ci sono state importanti novità sia per quanto riguarda il trono over, sia per il trono classico. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Biagio Di Maro non era presente in studio, mentre Gemma si è sfogata per via della delusione causata della fine della conoscenza con Massimiliano. Inoltre, Ida ha conosciuto un nuovo cavaliere arrivato nel programma per corteggiarla. Nel frattempo, Luca e Matteo hanno proseguito la conoscenza con le loro corteggiatrici.

Uomini e Donne, registrazione 27 gennaio: Biagio non è presente in studio

Nelle ultime riprese di Uomini e Donne c'è stato un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda uno dei single del parterre over del dating show. Infatti, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni ci informano che Biagio Di Maro non è stato presente alla registrazione del 27 gennaio. In questo caso, sarebbe la seconda assenza di fila del protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. Al momento, però, non è chiaro cosa sia accaduto a Biagio. A tal proposito, non è stato reso noto se Di Maro non si sia recato in studio per motivi di salute, per una decisione personale, oppure se la redazione del programma abbia deciso di non permettere più al single di prendere parte allo show.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma delusa per la fine della conoscenza con Massimiliano

Gemma sta vivendo un periodo poco fortunato in amore. Infatti, nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda sul piccolo schermo, la dama torinese era rimasta affascinata da Massimiliano e aveva trascorso una serata in compagnia del cavaliere.

Purtroppo, però, il single aveva preferito Nadia Marsala a Galgani. Nel corso delle riprese del 27 gennaio, Gemma si è sfogata per la situazione vissuta ultimamente e ha parlato di Tina, Nadia e della conoscenza terminata con il single toscano. Nel frattempo, Ida Platano ha terminato la conoscenza con Andrea e ha conosciuto un nuovo pretendente, arrivato in studio per corteggiarla.

Uomini e Donne, trono over: Matteo bacia Federica

Per quanto riguarda il trono classico, Matteo è uscito con Federica ed è scattato il bacio. Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Denise, durante le ultime registrazioni del programma, ha parlato nuovamente con Armando Incarnato. Pertanto, il tronista ligure e il cavaliere partenopeo hanno discusso in studio. Invece, Luca ha fatto un'esterna con Lilli e una con Eleonora. Non resta che attendere un po' di tempo per vedere sul piccolo schermo come proseguiranno le vicende sentimentali dei single del dating show di Canale 5.