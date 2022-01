Miriana Trevisan torna a pungere la sua nemica Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip. Fin dal primo momento in cui è cominciata questa avventura, il rapporto tra le due donne non è stato dei migliori e, in diverse occasioni, si sono ritrovate ai ferri corti e l'una contro l'altra.

Nell'ultimo periodo, però, Katia e Miriana sembrano aver trovato un loro equilibrio per convivere all'interno della casa di Cinecittà ma, in queste ore, Miriana non ha risparmiato una nuova frecciatina nei confronti dell'ex moglie di Pippo Baudo.

Miriana punge di nuovo Katia al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il rapporto tra Katia e Miriana al GF Vip, non è mai stato dei migliori complici una serie di battutine e frasi che sono state dette dalla cantante lirica nei confronti della showgirl, che hanno ferito moltissimo quest'ultima.

Addirittura, l'ex marito di Miriana ha fatto sapere di aver diffidato Katia ed altri concorrenti di questo GF Vip per tutelare la madre di suo figlio.

Sebbene le due abbiano trovato un certo equilibrio in casa, nel corso delle ultime ore Miriana non ha risparmiato una stoccata al vetriolo nei confronti della cantante lirica, che potrebbe non reagire nel migliore dei modi.

La scorsa sera, Miriana si è divertita a fare i "tarocchi" a Jessica e Davide all'interno della casa del GF Vip attraverso le carte del "Mercante in fiera".

Le parole di Miriana contro Katia Ricciarelli

Alzando la prima carta, la Trevisan ha esclamato: "C'è un'anziana qui dentro che rompe le balle, e come se le rompe, però almeno ci insegna tante cose".

Immediata la reazione di Jessica e Davide che sono apparsi a tratti "terrorizzati", immaginando quella che potrebbe essere la reazione dell'ex moglie di Pippo Baudo nel momento in cui sarebbe venuta a conoscenza di questa nuova frecciatina da parte di Miriana nei suoi confronti.

Proprio qualche giorno fa, infatti, Katia era andata su tutte le furie perché Davide e Barù l'avevano apostrofata con termine "vecchietta".

Si attende la reazione di Katia dopo le frecciatine di Miriana al GF Vip

La cantante aveva perso le staffe, sbottando con i suoi due compagni di gioco e chiedendo rispetto nei suoi confronti.

Quale sarà questa volta la reazione di Katia? Accetterà le parole di Miriana senza fare polemiche oppure passerà all'attacco?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nelle prossime giornate, si avvicina la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip di questo 28 gennaio, la quale potrebbe essere caratterizzata dall'arrivo di nuovi concorrenti che, nel corso delle puntate serali di queste settimane, dovranno varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.