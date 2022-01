Gemma Galgani continua a essere al centro dell'attenzione mediatica a Uomini e donne. In queste ore, la dama torinese ha dovuto fare i conti con l'ennesimo attacco da parte del suo ex Giorgio Manetti che è tornato a punzecchiare duramente la donna. Il motivo? Giorgio non crede più in Gemma e in quello che dice e fa nella trasmissione di Maria De Filippi, tanto da ritenere "scandalosa" la sua presenza in televisione.

Duro attacco contro Gemma di Uomini e donne: ecco cosa ha detto il suo ex Giorgio Manetti

Nel dettaglio, Giorgio Manetti a distanza di anni dalla fine della sua tormentata e chiacchieratissima storia d'amore con Gemma nata a Uomini e donne, è tornato ad attaccare la dama torinese e lo ha fatto con una lunga intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

L'ex cavaliere del trono over non è affatto convinto che Gemma riuscirà a trovare il suo principe azzurro in questa nuova stagione del programma Mediaset, anzi ritiene che dovrebbe ritirarsi definitivamente.

"È scandaloso proporre in tv una donna come lei che, dopo aver conosciuto decine di uomini, è ancora lì a raccontare sempre la stessa storia. Nessuno le crede più", ha sbottato Giorgio attaccando duramente la sua ex fidanzata e aggiungendo che a questo punto potrebbe esserci qualcuno che ha interesse a farla andare avanti.

'Dovrebbe lasciare il programma', sbotta Giorgio contro la sua ex Gemma Galgani

Per Giorgio, però, non ci sono dubbi sul fatto che la sua ex fidanzata dovrebbe abbandonare il programma e quindi uscire di scena definitivamente dal parterre di Uomini e donne over.

"La cosa migliore da fare sarebbe quella di lasciare il programma e trovarsi un uomo serio che non cerchi la popolarità", ha dichiarato Giorgio aggiungendo che se proprio un giorno Gemma volesse tornare in tv, potrebbe farlo per condividere con il pubblico la sua nuova storia d'amore nata lontana dai riflettori mediatici.

Continua la ricerca del principe azzurro per Gemma a Uomini e donne

In attesa di scoprire se ci sarà la replica di Gemma a questi nuovi durissimi attacchi da parte del suo ex fidanzato Giorgio Manetti, la dama torinese continua a essere al centro dell'attenzione mediatica per le sue tormentate vicende sentimentali a Uomini e donne.

Ad oggi, infatti, Gemma non ha ancora trovato la sua anima gemella con il quale poter costruire un futuro insieme lontani dai riflettori mediatici.

La dama torinese, però, non si arrende e complice la possibilità che le viene data da Maria De Filippi, continua a mettersi in gioco sperando di trovare quello giusto con cui "uscire di scena" dalla trasmissione e godersi quella serenità che tanto desidera.