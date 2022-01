Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily nostrana per il mese di febbraio raccontano che Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco), ex armatore rimasto vedovo di recente, incontrerà Ludovica Brancia (Giulia Arena) e tra i due ci sarà subito grande sintonia. Ferdinando, dopo aver appreso che Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) non approva la relazione della figlia con Marcello Barbieri (Pietro Masotti), inizierà a corteggiare Ludovica.

La storia d'amore tra Barbieri e Brancia junior, in ultimo, comincerà a deteriorarsi, soprattutto perché Marcello mal tollererà l'intromissione di Flavia.

Flavia continuerà a ostacolare la storia d'amore tra Flavia e Marcello

Il ritorno Flavia Brancia a Milano per la figlia Ludovica non è stata una passeggiata, anzi. Da quando Brancia senior ha deciso di raggiungere la figlia per trascorrere più tempo assieme a lei, difatti, Ludovica non solo non ne è apparsa entusiasta ma ha dovuto anche far allontanare Marcello da casa sua per evitare che il genitore scoprisse la loro relazione.

Flavia non ci ha messo molto a rendersi conto della presenza di un uomo in casa di Ludovica, tramite degli oggetti di Marcello lasciati inavvertitamente nell'abitazione.

Vogliosa di scoprire di più sulle faccende sentimentali della figlia la signora Brancia ha iniziato a indagare, ma ha subito svestito i panni da detective, in quanto ci ha pensato Fiorenza a spifferarle della love story tra Ludovica e Marcello.

Poco dopo, Flavia ha beccato Ludovica e Marcello che si baciavano e tra madre e figlia c'è stato un duro scontro.

Barbieri, consigliato dai suoi amici, ci ha tenuto a ribadire a Brancia senior che il legame amoroso tra lui e Ludovica sarebbe stato inseparabile.

Ferdinando si innamorerà di Ludovica

Le anticipazioni della soap opera italiana per il mese di febbraio rivelano che Ferdinando di Torrebruna, nuovo personaggio che ricoprirà il ruolo di un armatore rimasto vedovo recentemente, incontrerà Ludovica e tra i due ci sarà subito un gran feeling.

Se per Brancia junior si tratterà di un'affascinante conoscenza ma continuerà a essere innamorata di Marcello, per Ferdinando invece sarà amore a prima vista.

Di Torrebruna, inoltre, verrà a conoscenza che Flavia non gradisce la storia d'amore tra Ludovica e Marcello a causa della differenza di ceto sociale tra i due. A tal proposito, Ferdinando inizierà un serrato corteggiamento nei confronti di Ludovica.

La love story tra Marcello e la giovane Brancia, al contempo, comincerà pian piano a sgretolarsi a causa delle sempre più frequenti intromissioni di Flavia.