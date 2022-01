Interessanti colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Un posto al sole.

Gli spoiler della soap opera di Rai 3 relativi alla settimana dal 10 al 14 gennaio raccontano che Guido Del Bue non approverà la storia tra Silvia e Giancarlo. Patrizio Giordano, invece, soffrirà ancora per la rottura con Clara.

Un posto al sole, puntate 10-14 gennaio: Guido disapprova la relazione tra Silvia e Giancarlo

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate previste tra il 10 e il 14 gennaio in tv svelano che Bianca accuserà la mancanza di sua madre una volta tornata a casa con suo padre.

Per questo motivo, Franco cercherà di stare vicino alla bambina, nonostante lei stessa abbia convinto Angela a partire. Inoltre, Boschi dovrà vedersela con Nunzio. Il ragazzo, infatti, sottovaluterà il nuovo impiego ai cantieri mettendo il padre in imbarazzo con Roberto.

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Silvia, la quale sarà libera di amare Giancarlo alla luce del sole dopo la partenza di Michele da Napoli. Una relazione che sarà disapprovata da Guido, che si sentirà in imbarazzo verso la cugina. Il vigile, infatti, proverà fastidio, vedendo Silvia accanto ad un altro uomo. Per questa ragione, Del Bue si dimostrerà molto scostante nei confronti dell'impiegato di banca.

Patrizio non riesce a dimenticare Clara

Nelle puntate di Upas, Silvia inizierà a sospettare che Guido ce l'abbia con il suo nuovo partner Giancarlo.

Riccardo e Rossella, nel contempo, decideranno di mettere una pietra sopra i dissidi che li hanno separati a Bolzano durante il soggiorno natalizio. Ma Virginia racconterà un segreto sul passato del dottor Crovi, che potrebbe mettere di nuovo in forse la felicità della giovane Rossella.

Inoltre si tornerà a parlare di Clara, che sembrerà voltare pagina dopo aver chiuso la frequentazione con Patrizio. A tal proposito, il giovane non riuscirà a dimenticare l'ex fidanzato e per questo soffrirà tantissimo per lei. Inoltre, il fratello di Diego non riuscirà più a mantenere la calma dinnanzi alle provocazioni di Alberto.

Roberto e Lara sempre più affiatati

Samuel, nel contempo, cercherà di riavvicinarsi a Speranza, che sarà sempre più divisa tra lui e Vittorio. Ma la nipote di Mariella apparirà ancora troppo ferita e amareggiata, tanto da prendere del tempo per riflettere.

Roberto e Lara, invece, appariranno sempre più affiatati mentre Fabrizio sarà sempre più in crisi dopo i problemi sorti al pastificio. Per tale ragione, Marina impiegherà tutte le forze per aiutare il compagno a risollevare le sorti della sua attività. Alla fine, Rosato deciderà di essere sincero sulla situazione della propria azienda e dovrà fare i conti con le conseguenze della sua scelta.