Manca meno di un mese al via alla nuova edizione del Festival di Sanremo e, intanto, la produzione Rai conferma la partecipazione di Gianni Morandi in gara fra Big del Festival, dopo che il cantante aveva condiviso via social un estratto della sua canzone sanremese, nonostante il Festival lo vieti per regolamento.

Nel dettaglio, la Direzione artistica del festival in accordo con Rai1 chiarisce che il cantante avrebbe diffuso involontariamente il brano sanremese e, pertanto, non merita di essere squalificato dalla kermesse canora.

Rai conferma Morandi a Sanremo

La Rai conferma la presenza di Gianni Morandi all'imminente 72^ edizione del Festival di Sanremo, in una nota diramata ai media. La stessa chiarisce che la gaffe dell'artista è dovuta al tutore che lui è costretto a portare da tempo. Morandi ha diffuso involontariamente il brano sanremese e non merita l'espulsione dalla kermesse.

Nella nota si legge testualmente: “In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone". E poi ancora, tra le righe: "Perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa".

Infine il comunicato si conclude con: "Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi".

Sanremo 2022, ecco perché ha rischiato la squalifica Gianni Morandi

Sanremo 2022 andrà in onda dal 1° al 5 febbraio 2022, su Rai 1, e verrà condotto da Amadeus, che sarà al timone dell'evento canoro per il terzo anno consecutivo.

Lo scorso 3 gennaio Gianni Morandi aveva condiviso su Facebook un video che lo ritrae mentre discute con il produttore dj Mousse T, contenente alcuni segmenti della sua canzone ammessa alla gara Big del Festival, dal titolo "Apri tutte le porte".

Un gesto che il web, in particolare All music Italia, ha segnalato, ritenendolo compromettente per la partecipazione di Morandi al Festival, poiché da sempre il regolamento di Sanremo proibisce la diffusione dei brani in gara prima del via alla kermesse.

Rettore critica sul caso Morandi

Tra le reazioni all'errore tecnico di Gianni Morandi c'è stato anche quella di Donatella Rettore.

Intervistata dal Corriere della sera, in vista del ritorno a Sanremo con il brano "Chimica", la cantante ha affermato: "Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità. E agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi 'oh, ho sbagliato. Scusatemi. Sono uno sbadato'".

Infine, Rettore ha concluso: "Morandi, ti devi ritirare!”.