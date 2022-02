Arriva il momento della verità per Mattia, il ballerino protagonista di Amici 21, che continua a essere al centro dell'attenzione per il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi.

In queste settimane, in seguito ad un brutto infortunio, Mattia non ha avuto la possibilità di esibirsi dal vivo e ha dovuto così fare un passo indietro, subendo anche alcuni attacchi della prof Celentano, la quale sostiene che non sia all'altezza della situazione. Ebbene, dopo settimane di ansia, per Mattia è giunto il momento di scoprire la verità sul responso del medico di Amici 21, circa il suo futuro all'interno della scuola.

Arriva il verdetto finale per Mattia ad Amici 21 dopo l'infortunio

Nel dettaglio, dopo essersi infortunato, Mattia ha avuto la possibilità di restare all'interno della scuola e di curarsi, attendendo l'evolversi della situazione sotto la supervisione di un medico.

Il suo prof Raimondo Todaro ha scelto quindi di non eliminarlo dal cast della scuola e di attendere il referto medico finale del dottore che lo ha tenuto in cura, per capire se può essere in grado di affrontare il serale della trasmissione di Maria De Filippi oppure no.

Nel frattempo, però, la prof Alessandra Celentano ha puntato il dito contro Mattia, ritenendo che il ballerino non fosse all'altezza del posto che occupa all'interno della scuola, motivo per il quale ha iniziato dei casting per poter trovare dei nuovi aspiranti ballerini da avere nel cast di questa ventunesima edizione.

Raimondo Todaro convoca Mattia ad Amici 21

Ma come stanno le cose e qual è la verità su Mattia? Potrà portare avanti il proprio percorso ad Amici 21 oppure no? È questa la domanda che si stanno ponendo i fan e telespettatori della trasmissione di Canale 5 e, finalmente, è arrivato il fatidico momento della verità.

Nel corso della puntata del daytime di Amici 21 che andrà in onda l'11 febbraio 2022, il ballerino verrà convocato in sala ballo dal suo prof Raimondo Todaro e scoprirà finalmente la verità sul suo percorso, in vista dell'avvicinarsi del serale.

I fan di Amici 21 fanno il tifo per Mattia

Todaro, come anticipato sulla pagina Instagram della trasmissione di Canale 5, attenderà Mattia tenendo in mano il referto medico, dove finalmente c'è scritta la verità sulle sue condizioni di salute. Ovviamente a oggi il contenuto del referto non è ancora noto.

Intanto, i fan di Mattia, sui social, fanno tutti il tifo per lui e sperano vivamente che il ballerino possa tornare a essere protagonista della scuola di Amici di Maria De Filippi.

"Forza Mattia, siamo tutti con te", hanno scritto degli utenti social sul profilo della trasmissione mentre qualcun altro si augura che per lui possa esserci un nuovo inizio dopo questo infortunio.