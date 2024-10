Le anticipazioni sulla seconda puntata di Amici 2024 in programma domenica 6 ottobre su Canale 5 rivelano che c'è stata la prima gara di canto giudicata da Gigi D'Alessio.

Ad avere la meglio è stato Nicolò che si è piazzato al primo posto in classifica, mentre per il ballo si registra l'assenza in studio del giovane Gabriele.

Nicolò al primo posto in classifica: anticipazioni Amici 2024 del 6 ottobre

La seconda puntata del programma è stata incentrata sulla prima gara di canto di questa edizione: a giudicare le esibizioni dei concorrenti è stato Gigi D'Alessio.

Al primo posto si è piazzato Nicolò, seguito in seconda posizione da Vybes e in terza posizione da Ilan. Ultima posizione in classifica per Alena, che non ha convinto fino in fondo il cantautore napoletano.

Spazio anche alla prima classifica per i ballerini di questa edizione: a giudicarli è stata Eleonora Abbagnato. Al primo posto si è piazzata Teodora, seguita in seconda posizione da Daniele mentre Chiara si è fermata al terzo posto. Ultima posizione in classifica per Sienna.

Gabriele assente in studio, Petit tra gli ospiti della seconda puntata

Assente in studio il ballerino Gabriele: nelle puntate del daytime che sono andate in onda in questi giorni su Canale 5, l'allievo aveva ammesso di non stare bene fisicamente.

Gabriele ha avuto un vero e proprio crollo emotivo in sala danza, scoppiando in lacrime in attesa dell'arrivo della sua prof Deborah Lettieri, che lo ha scelto per inserirlo nel suo team di allievi. Dopo aver parlato a lungo con la sua insegnante, il ballerino non aveva nascosto l'idea di voler abbandonare la scuola e rinunciare così al sogno.

Tra gli ospiti musicali di questo secondo appuntamento con il talent show Mediaset c'è stato il giovane cantautore Petit, ben noto al pubblico di Amici per essere stato un allievo delle passate edizioni.

Maria De Filippi torna nel daytime domenicale e batte Mara Venier

Intanto, la prima puntata di questa ventiquattresima edizione del talent show è stata un successo dal punto di vista Auditel.

La media di spettatori del 29 settembre è stata di circa 2,9 milioni di appassionati, pari a uno share che ha sfiorato il muro del 25% con punte che hanno raggiunto anche la soglia del 28% durante la messa in onda.

Maria De Filippi quindi è tornata subito a vincere la gara ascolti della domenica pomeriggio, battendo ampiamente la trasmissione competitor Domenica In condotta da Mara Venier, ferma a una media di circa 1,8 milioni di spettatori su Rai 1 con uno share del 14%.