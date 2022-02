C'era grande attesa da parte dei fan di Amici per la puntata del 25 febbraio: sette allievi rischiavano l'eliminazione a un passo dal serale. Charlie Rapino e Marcello Sacchetta hanno giudicato due gare decisive e il cantante e il ballerino posizionatosi all'ultimo posto della classifica, avrebbero dovuto lasciare definitivamente la scuola. L'esito di queste competizioni è stato svelato in casetta e non sono mancati momenti di tensione e lacrime versate dai giovani talenti a rischio.

Aggiornamenti sul cast di Amici 21

I fan di Amici sono rimasti spiazzati da un daytime ricco di colpi di scena e momenti di tensione.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato in studio sette allievi della classe (non tutti, solo quelli che secondo i vocal coach e gli assistenti si sono impegnati di meno a lezione e nei momenti liberi in casetta) e li hanno informati del fatto che per punizione due di loro sarebbero stati eliminati dopo una doppia gara, una di canto e una di ballo.

Il quotidiano che è andato in onda venerdì 25 febbraio è stato interamente dedicato allo svolgimento delle competizioni con protagonisti LDA, Crytical, Calma, Aisha, Leonardo, Nunzio e Christian.

A osservare e votare le esibizioni dei ragazzi a rischio sono stati il discografico Charlie Rapino e il coreografo Marcello Sacchetta.

Rabbia, pianti e pausa tra i protagonisti di Amici

Crytical e Christian hanno protestato per il provvedimento che la produzione ha deciso di prendere nei confronti di soli sette allievi, anche perché non si sentono di aver commesso più errori di altri.

Il primo a esibirsi su una cover è stato LDA, che è apparso abbastanza tranquillo, probabilmente non sentendosi realmente a rischio.

Anche Calma ha portato in scena la sua versione di un brano di Samuele Bersani. Mentre il giovane cantava, le telecamere indugiavano sui volti pieni di lacrime di Aisha, Nunzio e Crytical, i più provati dalla situazione che si sono ritrovati a vivere a poche settimane dall'inizio del serale.

La ragazza che fa parte del team Cuccarini ha optato per una canzone in inglese, il tutto mentre dietro di lei anche Christian si sfogava piangendo seduto al proprio banco.

Il rapper rappresentato da Anna Pettinelli, invece, ha interpretato un pezzo di Irama sul quale ha riscritto alcuni versi: la performance è stata incentrata sulla rabbia e l'intensità.

I danzatori di Amici in bilico

I ballerini Nunzio e Leonardo si sono esibiti subito dopo i cantanti nello studio vuoto e le loro performance hanno avuto come unici spettatori i compagni di classe in lacrime, che come loro stavano rischiando il posto. Christian invece, essendo infortunato, ha chiesto di mostrare a Marcello Sacchetta le prove di una sua vecchia performance di hip hop.

I giudici delle gare non erano presenti, tant'è che i loro voti sono stati mostrati in un secondo momento nella casetta di Amici.

Nell'attesa del verdetto, tutti i talenti in bilico hanno pianto lamentandosi per quello che gli è stato rimproverato dai professori, ovvero che non si impegnano come gli altri e che stanno prendendo troppo alla leggera l'esperienza nella scuola.

Successivamente sono arrivati i risultati: Leonardo primo nella classifica di ballo, Christian e Nunzio ultimi a pari merito; Aisha ed LDA primi nel canto, secondo Crytical e fanalino di coda Calma.

I tre eliminati sono stati convocati in palestra in attesa di nuove comunicazioni, ma prima hanno potuto salutare i loro compagni.

Zerbi e Celentano hanno fatto un discorso agli allievi e poi hanno loro di tornare in casa perché non ci sarà nessun addio.