Oggi giovedì 24 febbraio è andato in onda un daytime di Amici molto importante. Sette allievi sono stati convocati in studio per una comunicazione ufficiale e decisiva: visto lo scarso impegno di Christian, Nunzio, Leonardo, Aisha, Crytical, Calma ed LDA, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno chiesto ed ottenuto che un cantante e un ballerino lascino la scuola definitivamente dopo un'esibizione davanti ad un giudice per ogni categoria.

Provvedimento per alcuni talenti di Amici

Nuovo inaspettato colpo di scena ad Amici. Quando mancano pochi giorni ad una nuova puntata domenicale con Maria De Filippi alla conduzione, sette allievi sono stati convocati in studio per partecipare ad una gara eliminatoria.

LDA, Crytical, Calma e Aisha per il canto, Leonardo, Nunzio e Christian per il ballo si sono ritrovati davanti due professori parecchio arrabbiati per l'atteggiamento che hanno quando non sono a lezione: tutti i ragazzi citati sono stati rimproverati per non impiegare il tempo libero come dovrebbero, preferendo i social network e lo svago allo studio aggiuntivo.

Visto lo scarso impegno di questo gruppo di alunni (Albe, Luigi e gli altri non convocati sono stati elogiati da Rudy e da Alessandra per l'impegno che stanno mettendo in vista del serale), la commissione interna ha deciso di chiedere alla produzione un provvedimento duro ma necessario.

Le accuse ai ragazzi di Amici meno volenterosi

La seconda parte del daytime di Amici del 24 febbraio, dunque, è stato dedicato alla comunicazione che Zerbi e Celentano hanno fatto a soli sette allievi della classe.

La prof Alessandra si è rivolta a Nunzio, Christian e Leonardo, rei di non mettere abbastanza impegno al di fuori delle lezioni decise dalla produzione. I ballerini sono stati strigliati anche sul comportamento che hanno in casetta, dove passerebbero la maggior parte del tempo davanti allo specchio, al cellulare oppure a chiacchierare con i compagni anziché ripassare o provare le coreografie per la puntata.

Rudy ha tirato le orecchie ai suoi alunni Calma ed LDA, ma anche a Crytical e ad Aisha per la poca voglia che sembrano mettere nella scuola quando non sono a contatto con i vocal coach o con gli stessi insegnanti.

"Al serale passerete minimo in 14, ma noi possiamo decidere di promuovere più persone in base al merito. Oggi fare una gara che porterà all'eliminazione di un cantante e di un ballerino", hanno detto i docenti lasciando pubblico e allievi senza parole.

Molti protagonisti di Amici in bilico

Saranno Charlie Rapino per il canto e Marcello Sacchetta per il ballo a giudicare le gare che porteranno ad una doppia eliminazione.

I cantanti Crytical, Aisha LDA e Calma si esibiranno davanti al discografico per cercare di convincerlo che meritano di andare avanti nel programma; lo stesso faranno i ballerini Christian, Leonardo e Nunzio davanti all'ex presentatore del daytime di Amici con coreografie specifiche.

Solamente il danzatore di hip-hop potrà scegliere cosa portare in scena: è stata la maestra Celentano a chiarirlo perché il giovane viene da cinque giorni di stop per un problema alla schiena.

Le gare in questione saranno trasmesse il 25 febbraio su Canale 5, ma è probabile che i nomi degli eliminati vengano svelati direttamente da Maria De Filippi durante la prossima puntata domenicale.

A rischiare maggiormente in base ai voti che hanno ottenuto fino ad oggi, sono Calma per il canto e uno tra Leonardo e Nunzio per il ballo.

Il numero di talenti che parteciperanno al serale, dunque, non sarà sicuramente 18 (ovvero quanti sono oggi gli alunni della classe): due saranno esclusi dalla corsa verso il prime time a circa tre settimane dall'esordio.