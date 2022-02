Anche se Raimondo Todaro ha precisato che non rinuncerà a Mattia finché un dottore non dirà che non potrà ballare al serale di Amici, la maestra Celentano continua imperterrita sulla propria strada. Infatti sta portando avanti i casting per trovare un ballerino/a di latinoamericano che sia migliore del titolare sia a livello tecnico, che come presenza scenica. Anche Rudy Zerbi sta visionando dei cantautori che presto potrebbero entrare a far parte della sua squadra.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Quella che andrà in onda domenica 6 febbraio potrebbe essere una puntata di Amici fondamentale per il percorso di un allievo del cast.

Fermo da oltre un mese e mezzo a causa di un infortunio, Mattia rischia di essere sostituito oppure eliminato. Qualora il medico dovesse dire che i tempi di recupero del ragazzo sono ancora lunghi, la sua avventura nella scuola potrebbe finire.

A velocizzare questa situazione ci sta pensando Alessandra Celentano con dei casting mirati: la professoressa, infatti, da settimane sta cercando dei ballerini di latinoamericano che si reputino più bravi del titolare della classe.

Dopo aver presentato al pubblico due aspiranti sostituiti di Zenzola, la maestra ha continuato a vedere e a selezionare danzatori che puntano a conquistare il banco che da settembre è occupato dall'allievo del team Todaro.

Asia e Aurora conquistano la maestra di Amici

La prima parte del daytime di Amici, che è andato in onda martedì 1° febbraio, è stata dedicata ai casting che la maestra Celentano ha fatto nei giorni scorsi agli aspiranti sostituti di Mattia.

Facendosi aiutare dall'esperta di latinoamericano Nancy Berti, l'insegnante ha visto una decina di ragazzi che pensano di essere più bravi del titolare della classe.

A colpire maggiormente la prof, però, sono state due giovani danzatrici, alle quali è stato chiesto di esibirsi una seconda volta per maggiori approfondimenti tecnici.

Per mettere un po' di pepe, poi, Alessandra ha chiesto ad Aurora e ad Asia si sbilanciarsi dicendo i loro punti di forza e quelli di debolezza, per poi passare a un'analisi della "rivale" e di Zenzola.

Le ballerine non si sono tirate indietro e hanno tirato fuori le unghie quando hanno detto che Mattia è bravo, ma non eccellerebbe nel suo stile, mentre loro sanno di poter crescere tanto all'interno della scuola.

Attesa per la prossima registrazione di Amici

Se Aurora, Asia o qualche altro ballerino prenderà il posto di Mattia lo si saprà solamente nei prossimi giorni. Al momento, infatti, è fissata per sabato 5 febbraio la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 6.

Un altro professore che non è contento del cast della ventunesima edizione quando manca poco più di un mese all'inizio del serale è Rudy Zerbi.

L'insegnante ha deciso di fare dei provini per cercare un cantante che possa arricchire la sua squadra dopo le eliminazioni di Nicol e Rea.

Il docente ha selezionato tre aspiranti allievi e si è detto contento di tutti; non è da escludere, dunque, che in uno dei prossimi speciali condotti da Maria De Filippi non venga presentata qualche new entry.

I team di Amici 21 attualmente sono così composti: LDA, Luigi e Calma per Zerbi, Sissi, Aisha e Alex per Lorella Cuccarini, Crytical e Albe per Anna Pettinelli, Alice e Dario per Veronica Peparini, Cosmary e Carola per Alessandra Celentano, Serena, Mattia e Christian per Raimondo Todaro.

Queste formazioni potrebbero ancora cambiare perché il prime time del talent show debutterà a metà marzo, probabilmente sabato 12 con un appuntamento registrato qualche giorno prima.