Quella che doveva essere una puntata "tappabuchi" di Amici (realizzata in extremis per ovviare alla mancata registrazione di questa settimana), si è rivelata molto interessante soprattutto sul fronte del Gossip.

Nel commentare il loro percorso all'interno della scuola, questa domenica 30 gennaio, alcuni allievi hanno fatto confidenze sentimentali inaspettate, a partire da Carola che, per la prima volta, ha ammesso di essere stata innamorata di Luigi. Anche Albe ha definito Serena il suo primo vero amore, mentre Cosmary ha descritto Alex come il compagno ideale.

La 'rivelazione' della ballerina di Amici

Carola è stata una delle protagoniste di Amici che si è raccontata nel corso dello speciale andato in onda il 30 gennaio. La ragazza ha aperto il suo cuore ai telespettatori, facendo confessioni inaspettate e ammettendo tutte le difficoltà che ha vissuto nella scuola soprattutto nell'ultimo periodo.

Nell'analizzare la crisi che tutt'ora sta cercando di superare, la ballerina ha tirato in ballo il chiacchierato legame con un compagno di classe che all'inizio del programma sembrava essere la sua anima gemella.

Parlando del rapporto con Luigi, infatti, l'allieva del team Celentano ha detto: "Sono stata io a rovinare tutto. Ho cercato di tenere tutto sotto controllo e ho sbagliato.

Sarebbe stato più facile ammettere che mi stavo innamorando di lui".

Carola, però, ha fatto mille passi indietro quando ha capito che il suo sentimento non era corrisposto: "Allontanarsi è stato fondamentale. Il distacco fa male perché io e lui ci vogliamo bene a prescindere". La danzatrice ha concluso confermando il grande affetto che prova ancora oggi per il cantante.

Le parole al miele dei ragazzi di Amici

Anche Albe e Serena hanno parlato d'amore nel ripercorrere le tappe più importanti del loro percorso ad Amici.

Il rapper ha candidamente ammesso che la compagna di classe rappresenta il suo primo vero amore, infatti è con lei che sta scoprendo nuove emozioni e la voglia di conoscersi ogni giorno di più.

L'allievo della ventunesima edizione ha riempito di complimenti la fidanzata, soprattutto per rassicurarla viste le tante critiche che riceve da parte della maestra Celentano sul suo aspetto fisico.

La ballerina ha descritto il giovane come una persona speciale, in grado di farla sentire bella in ogni occasione.

Il gossip irrompe nella classe di Amici

La terza coppia che è stata analizzata nel corso della puntata di Amici del 30 gennaio, è quella formata da Alex e Cosmary.

La ballerina ha usato bellissime parole per scrivere il fidanzato, quello al quale ha cercato di avvicinarsi sin da subito.

"Lui c'è sempre e mi fa sentire capita", ha raccontato la pugliese che prima di entrare nella scuola si era ripromessa di non vivere nessun amore ma di concentrarsi esclusivamente sulla danza.

La versione del musicista del team Cuccarini su questa storia, è ancora inedita: probabilmente domani, nel corso del daytime, saranno rese pubbliche le dichiarazioni del ragazzo sul flirt che Maria De Filippi ha "smascherato" sin dall'inizio, forse ancor prima che lui stesso si rendesse conto di provare qualcosa per la compagna di classe.

La curiosità dei fan del talent, però, al momento è tutta per le parole che userà Luigi per descrivere il suo rapporto con Carola. I telespettatori non si aspettavano che la giovane ammettesse di essersi innamorata del cantante, invece l'ha fatto e si è anche auto-colpevolizzata per come sono andate le cose. Il pubblico attende ora di scoprire se anche Strangis ha nutrito un sentimento per la danzatrice, oppure se non l'ha mai contraccambiata come lei pensa.