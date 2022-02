Nervi tesi nella casa del GF Vip tra Alex Belli e sua moglie Delia Duran. I due si sono ritrovati a condividere insieme questa esperienza dopo che l'attore ha rimesso piede in casa per cercare di recuperare il rapporto con la moglie.

Il clima tra i due, però, sembra essere particolarmente teso e proprio nel corso della serata di ieri ci sono stati dei momenti di tensione in sauna, al punto che Delia ha minacciato di spaccare una bottiglia di vetro.

Clima teso in sauna tra Alex Belli e sua moglie Delia: ecco perché

Nel dettaglio, in queste prime ore trascorse insieme nella casa del Grande Fratello Vip, Alex e Delia hanno avuto modo di confrontarsi e di fare un bilancio sul loro rapporto.

I due hanno analizzato quello che è successo nel corso delle ultime settimane e Alex ha ammesso di non aver gradito l'atteggiamento di Nathaly nei confronti di Delia.

Secondo l'attore, infatti, la showgirl avrebbe cercato di manipolare sua moglie, motivo per il quale le ha consigliato di non fidarsi dei suoi suggerimenti e dei suoi consigli su come cercare di gestire questa situazione.

Ma, il clima del confronto tra Alex e Delia si è surriscaldato moltissimo nel momento in cui si è parlato di Barù e del bacio che c'è stato tra di loro in confessionale.

Delia perde le staffe e minaccia di spaccare una bottiglia al GF Vip

Anche in questo caso, la reazione di Belli non è stata delle migliori, dato che l'attore ha ribadito e sottolineato che Delia non avrebbe dovuto lasciarsi andare ad una simile provocazione.

La donna, però, non ha gradito questo rimprovero da parte di suo marito ed ha in primis specificato che si trattava solo di un gioco, poi però quando ha provato a spiegare la sua versione dei fatti, ha perso le staffe.

Il clima tra Alex e Delia, in sauna, è diventato particolarmente teso nel momento in cui la modelle venezuelana provava a spiegarsi e Belli non le dava la possibilità di esplicare il suo pensiero.

"Questa roba non te la permetto Alex, se no spacco questa bottiglia. Non te lo permetto Alex", ha sbottato duramente Delia che ha così perso il controllo della situazione, minacciando di spaccare una bottiglia di vetro.

Soleil prende le distanze da Alex Belli al GF Vip

Per fortuna non si è arrivati ad un gesto simile anche se, dato il clima teso che c'è tra i due al GF Vip, non si escludono nuovi colpi di scena durante le prossime ore.

Intanto Soleil Sorge, alla luce di quello che sta accadendo tra Alex e sua moglie, non si è fatta problemi a sbottare contro l'attore.

Secondo Soleil, tra lei e Belli non ci sarebbe più quella complicità che avevano all'inizio del GF Vip, motivo per il quale ha fatto presente la sua decisione di volersi distaccare sempre più dall'attore.