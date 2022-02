Alex Belli ha riaperto la porta del Grande Fratello Vip per cercare di riconquistare sua moglie Delia Duran e chiarire una volta per tutte il rapporto con Soleil Sorge. Proprio quest'ultima sembrava lo avesse riaccolto in casa a braccia aperte tra sorrisi e abbracci affettuosi. Le cose, però, con il passare dei giorni sono cambiate. Se Alex sembra essere riuscito a riappacificarsi con Delia, con Soleil la situazione è più complicata. L'ex di Luca Onestini, infatti, vedendo l'attore sempre più vicino a sua moglie e distante da lei è stata protagonista di una vera e propria scenata di gelosia nei suoi confronti.

La gelosia di Soleil Sorge nei confronti di Alex Belli: 'Non riesco a frenarmi'

Soleil Sorge imputa ad Alex Belli di non essere più la stessa persona che ha conosciuto mesi fa. Stando alle parole della ventinovenne, l'attore sarebbe poco complice, distante e molto frenato con lei. Queste le sue dichiarazioni: "Non sei presente e non sei coinvolto da me, ti stai frenando tantissimo!". Poi, ha anche aggiunto: "A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita." Soleil ha confessato di volersi sentire libera di avere la complicità che c'era prima senza, senza dover nascondere nulla. "Preferisco vivere o tutto o nulla," ha detto la giovane donna. Secondo Soleil, il rapporto che hanno ora è totalmente fake e incoerente.

L'ex fidanzata di Luca Onestini ha dichiarato di non riuscire a trattenersi e calibrarsi. Poi, ha concluso il discorso dicendo che davanti a chi ama è la stessa persona che è quando chi ama non c'è.

Pace fatta tra Alex Belli e Delia Duran: tra i due baci appassionati

Alex Belli ha spiegato le ragioni del suo comportamento a Soleil, ma questa volta la ventinovenne sembra aver preso la sua decisione definitiva sul loro rapporto di amicizia e complicità.

Sono andate in maniera diversa, invece, le cose con la sua compagna Delia Duran. Se, in un primo momento, la donna sembrava irremovibile e si era persino sfilata l'anello scambiatosi con l'attore il giorno delle promesse, nelle scorse ore si è lasciata andare tra le sue braccia. Appartati nella love boat, i due si sono scambiati baci, abbracci e coccole.

La modella venezuelana, che ha confessato di essere davvero molto innamorata dell'attore, sembra dunque aver deciso di dargli una seconda possibilità. I due hanno avuto modo di confrontarsi a lungo dopo il ritorno di Alex nella casa. Come andranno a finire le cose tra i tre indiscussi protagonisti di questo ingarbugliata triangolo amoroso? Non resta che seguire le vicende della casa più spiata d'Italia e le nuove puntate del reality targato Mediaset per scoprire cosa accadrà.