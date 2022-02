Katia Ricciarelli torna al centro dell'attenzione in questo Grande Fratello Vip. La cantante lirica, nel corso delle ultime ore, si è lasciata andare a delle considerazioni poco carine nei confronti di Manila Nazzaro.

Parlando di chi, secondo lei, meriterebbe di arrivare fino alla fine di questo percorso, Katia non si è fatta problemi a demolire l'ex Miss Italia, tanto da scatenare l'ira del compagno di Manila, Lorenzo Amoruso. Sui social, l'ex calciatore ha sparato a zero contro Katia e si è lasciato andare a un pesantissimo attacco.

Katia sparla di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip ed è polemica

Nel dettaglio, Katia ha analizzato un po' la situazione attuale all'interno della casa del GF Vip e, parlando con Davide Silvestri, ha svelato di non aver fatto il suo nome per mandarla in finale, perché crede che alla sua età ormai non abbia più niente da dare. "Cosa ha da dare? Che possibilità ha di andare avanti a 44 anni, che ha già un lavoro e una famiglia", ha sbottato Katia Ricciarelli sparlando della sua amica Manila con Davide.

Un pesante attacco che non è passato inosservato tra i fan social che seguono e commentano questo Grande Fratello Vip 6, dato che in questi mesi Manila ha sempre dimostrato di essere molto amorevole nei confronti di Katia ed è stata al suo fianco in tutti i momenti di bisogno.

Il compagno di Manila spara a zero sui social contro Katia

A quanto pare, però, la cantante lirica sembra avere il dente avvelenato nei confronti dell'ex Miss Italia, tanto da non volerla in finale e svelando di non volerla neppure nella schiera di amici da frequentare e continuare a vedere anche dopo la fine di questo Grande Fratello Vip.

Insomma, le frasi di Katia hanno scatenato un acceso dibattito in rete e sui social, al punto che anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila, si è lasciato andare a un pesantissimo attacco social nei confronti della cantante lirica. "Ti ho scusato per tutti gli aggettivi che hai utilizzato verso persone nella casa ma purtroppo mi devo ricredere", ha scritto il compagno di Manila sui social.

'Arida di sentimento e d'amore', il compagno di Manila demolisce Katia Ricciarelli fuori dal GF Vip

"Devo dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d'amore verso gli altri e soprattutto verso le donne ma soprattutto verso chi ti ha trattato come fossi una madre", ha precisato ancora Amoruso che ha così sparato a zero contro la cantante lirica protagonista di questo Grande Fratello Vip.

"Signori si nasce", ha chiosato ancora il compagno di Manila dimostrando di non avere alcuna intenzione di perdonare le frasi poco carine di Katia nei confronti della sua amata.