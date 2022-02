La scuola di Amici 21 è sempre colma di sorprese e colpi di scena. In particolare, dopo le numerose eliminazioni avvenute nelle scorse puntate, i professori si sono impegnati nel visionare nuovi casting alla ricerca di altri talenti per riempire i banchi vuoti. Tra tutti, Alessandra Celentano ha indetto dei provini per cercare un nuovo valido elemento da inserire all'interno della sua squadra, in seguito all'eliminazione - da lei stessa definita ingiusta - di Cristiano.

Michele Esposito entra ad Amici 21

Durante il daytime trasmesso ieri, 2 febbraio, dalle ore 16:10 su Canale 5, la maestra Celentano ha convocato gli altri due insegnanti di ballo per mostrare un ballerino di danza classica.

Il giovane candidato ha mostrato due coreografie: una di repertorio classico e una di contemporaneo. Al termine delle sue esibizioni, Alessandra Celentano ha dichiarato di volergli assegnare un banco - quello ormai vuoto di Cristiano - poiché ritiene Michele un ottimo elemento da dover inserire nella sua squadra.

Pertanto, a Michele è stata consegnata la maglia dorata del serale di Amici 21 che dovrà difendere duramente per proseguire il suo percorso all'interno della scuola.

Chi è Michele di Amici 21

Dopo aver comunicato la sua decisione ai colleghi, Alessandra Celentano si è fermata ancora un po' in studio per poter parlare con il suo nuovo allievo, chiedendogli il motivo per cui si è presentato ad Amici 21 e di parlare di sé.

Michele ha, quindi, affermato di essere un ragazzo molto umile e di aver fatto i provini per Amici di Maria De Filippi per farsi conoscere anche in Italia, oltre che per aiutare la famiglia, la quale ha subito i duri colpi della pandemia.

Michele ha iniziato a soli 3 anni a danzare, studiando al Centro Danza Diana di Aversa fino agli 11 anni.

Successivamente si è trasferito a Zurigo, dove ha proseguito il suo percorso presso la Tanz Akedemie, dove ha approfondito esclusivamente lo studio della danza classica. A soli 17 anni, Michele ha vinto la medaglia d'oro per il prestigiosissimo Grand Prix de Lausanne, il premio come migliore interpretazione del contemporaneo e quello come migliore danzatore in Svizzera.

L'esperienza ad Amici 21, quindi - stando a quanto dichiarato durante il daytime dal ballerino stesso - gli servirà per aprire altre strade nella sua carriera artistica, imparando anche nuovi stili di danza e facendo un'esperienza totalmente diversa dalle precedenti.

Discussione tra Todaro e Celentano ad Amici 21

Non sono mancate, però, le discussioni sorte tra gli insegnanti. In particolare, tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. La maestra di danza classica, infatti, non ha digerito la sfida lanciata dal suo collega per eliminare Cristiano dalla scuola di Amici 21. Sin dall'inizio, infatti, Todaro non ha mai gradito l'ingresso del giovane ballerino e, pertanto, ha cercato di metterlo in difficoltà più volte durante il suo percorso.

In vista dell'avvicinarsi del serale, l'insegnante ha deciso di lanciare una sfida tra lui e Christian, provocandone la sua eliminazione.

La maestra Celentano non ha mai gradito questa sfida, ritenendola ingiusta. Per tale ragione, ha indetto dei nuovi casting per trovare un altro talento da inserire all'interno della sua squadra. Durante l'assegnazione della maglia dorata a Michele, la maestra non ha resistito nel mandare delle frecciatine al suo collega, scatenando una lunga discussione tra i due.

Prossima puntata di Amici 21

La puntata di domenica 30 gennaio è stata rimandata poiché - stando ad alcune indiscrezioni - sembra che alcuni ballerini professionisti siano risultati positivi al Covid-19. Fortunatamente, è stata confermata la registrazione della prossima puntata, la quale avrà luogo questo sabato, 5 febbraio e verrà trasmessa domenica 6 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 14:00.