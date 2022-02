Il rapporto tra Jessica e Barù continua a essere al centro dell'attenzione nella casa del GF Vip. In queste ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è ritrovato a fare i conti con una dichiarazione inaspettata da parte della principessina.

Jessica, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di voler baciarlo ma la sua reazione non è stata quella di una persona desiderosa di farlo, tanto da ammettere successivamente di non averlo ancora fatto perché fondamentalmente non sente questo trasporto al 100% nei confronti della giovane Selassié.

Jessica si dichiara a Barù e confessa di volerlo baciare al GF Vip

Nel dettaglio, Jessica e Barù si sono ritrovati a discutere di quello che è il loro rapporto all'interno della casa del GF Vip.

I due trascorrono molto tempo insieme ed è ormai evidente che hanno un feeling speciale. Tuttavia, quando si tratta di pensare a un qualcosa di serio da costruire insieme, ecco che il nipote di Costantino Della Gherardesca fa subito un passo indietro.

Ancora una volta, infatti, ha chiesto a Jessica di non confondere i suoi "gesti carini", lasciando intendere in maniera velata di non essere innamorato di lei.

Jessica ha incassato il colpo ma, questa volta, ha scelto di essere sincera al 100% con il suo "amico speciale", rivelandogli di aver voglia di baciarlo.

"Solo una cosa non ti ho detto, non so te: io sicuramente la voglia di baciarti ce l'ho", ha ammesso Jessica.

Barù rifiuta ancora Jessica e mette in chiaro le cose al Grande Fratello Vip 6

Peccato, però, che la reazione di Barù non sia stata positiva e, ancora una volta, ha rifiutato la principessina con una risposta che lascia poco spazio all'immaginazione.

"Anche io c'ho tante voglio, però sai...", ha esclamato il nipote di Costantino Della Gherardesca.

Sta di fatto che, anche nelle ore successive, Barù ha avuto modo di mettere in chiaro la situazione parlando con Lulù.

La principessina ha fatto presente a Barù che sua sorella Jessica è davvero presa da lui e che si comporta in quel modo perché gli piace.

La reazione di Barù è stata ancora una volta particolarmente sincera ed ha ribadito di non essere interessato a Jessica per una storia d'amore.

'Non mi sto trattenendo', ammette Barù parlando del rapporto con Jessica

"Mi sta simpatica, è super ma non mi sto trattenendo, altrimenti l'avrei già baciata", ha ammesso Barù senza troppi mezzi termini.

E poi ancora, ha aggiunto che anche fuori dalla casa del GF Vip 6, Jessica non potrebbe essere il suo tipo di donna ideale, motivo per il quale non vuole illudere nessuno e ha scelto di mettere in chiaro le cose.

"Lo faccio per lei, perché è una brava ragazza e non si deve confondere", ha chiosato Barù.