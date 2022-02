La love story tra Alessandro e Sophie continua ad essere al centro dei riflettori di questo GF Vip. Nel corso delle ultime ore, i due ragazzi sono stati nuovamente protagonisti di una accesa lite che non è passata inosservata in casa e che ha portato Alessandro a compiere dei gesti inaspettati.

Immediata la reazione di Katia Ricciarelli che, questa volta, non si è fatta problemi a stroncare la coppia Alessandro-Sophie mentre Soleil Sorge ha assunto la loro difesa all'interno della casa.

Nuova lite tra Alessandro e Sophie al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Alessandro e Sophie in queste ultime ore, sono stati protagonisti di una nuova accesa lite che si è verificata all'interno della casa.

Le incomprensioni tra i due ragazzi li hanno portati nuovamente ad esagerare, al punto che Alessandro ha rischiato la squalifica provando ad aprire la porta di emergenza del GF Vip, perché sosteneva di voler abbandonare il gioco, chiudere con Sophie e tornare da suo figlio.

Un gesto che poteva costargli l'espulsione immediata dal gioco se non fosse per il fatto che in quel momento le porte erano chiuse e quindi non ha potuto aprirle.

Sta di fatto che tale situazione comincia a creare lamentale all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove in tanti si dicono stufi di queste continue liti tra i due giovani ragazzi.

Katia Ricciarelli stronca la love story tra Alessandro e Sophie al GF Vip

Tra coloro che hanno stroncato la coppia Alessandro-Sophie vi è la cantante lirica Katia Ricciarelli che, in queste ore, dopo aver assistito all'ennesimo litigio, non si è fatta problemi nel dire che per lei questa coppia non ha senso di esistere.

"Non so perché stanno litigando, che noia. Ma se l'amore deve essere così, tutta la vita sto sola piuttosto", ha esclamato Katia, confermando di fatto di non essere una fan di questa giovane coppie che si è formata all'interno della casa del GF Vip 6.

"Vi garantisco che tra di loro vi è possibilità di stare bene insieme. Lui è una persona squisita ma è molto impulsivo", ha esclamato Soleil Sorge che ha cercato di spezzare una lancia a favore della coppia.

'Non c'è niente da fare', sbotta Katia contro la coppia Alessandro-Sophie

"No cara, non c'è niente da fare, perché poi basta un attimo e si eccede. Non va bene litigare così", ha sentenziato ancora Katia che non si è fatta problemi a stroncare la coppia Alessandro-Sophie.

Cosa succederà a questo punto? Quali saranno le novità per questa chiacchieratissima coppia nata sotto i riflettori del GF Vip? Riusciranno a ritrovare la serenità di una volta oppure, questa volta, si diranno addio definitivamente? Lo scopriremo nelle prossime ore.