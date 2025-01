Biagio D'Anelli ha riportato una segnalazione riguardo al televoto del Grande Fratello. L'app di Mediaset presenterebbe una falla, permettendo anche a chi vive all'estero di votare. Secondo il regolamento, possono votare solo i residenti in Italia, ma sembra che, inserendo il comune di nascita italiano durante la registrazione, sia possibile accedere al televoto.

La segnalazione di Biagio D'Anelli

In un video pubblicato su Instagram, Biagio D'Anelli ha riportato una segnalazione sul televoto del GF: "L'app di Mediaset ha una falla enorme: si può votare dall'estero.

È giusto dire questa cosa per par condicio, perché il televoto va fatto solamente dai telespettatori residenti in Italia".

L'esperto di gossip ha rivelato come si può eludere il sistema per votare dall'estero: "Basta mettere il comune di nascita italiano, anche se abitate in America, Venezuela o Brasile. Il server vi riconosce come italiani e vi fa votare". Di conseguenza, in questo momento ci sarebbero tanti fan di Helena Prestes che, pur abitando in Brasile, stanno votando per non farla uscire dal Reality Show. Non è tutto, perché le falle nel sistema dell'app di Mediaset sono diverse: "Anche i fan di Tommaso Franchi e Shaila Gatta stanno creando profili fake per salvare i loro beniamini. Loro creano delle email non verificate in modo da dare più voti al loro concorrente preferito".

D'Anelli ha ribadito che da regolamento possono votare solamente i residenti in Italia. In passato è già accaduta una situazione simile al GF Vip 5 con Dayane Mello: la concorrente venne votata in maggioranza dai suoi fan, ma alcuni di loro non risiedevano in Italia, ma in Brasile.

Dai .. FORZA BRASILE E Tutti Gli Altri Che Sono LIBERI Di VOTARE!



FUORI SHALIA SHALIA SHALIA !!!



Continua A VOTARE SOLO LEI

SHALIA !!!! FUORI #helevier #grandefratello #heleners pic.twitter.com/VBAk8PJNxb — Silvia B (@SilviaB72061818) January 11, 2025

GF: cinque concorrenti al televoto per l'eliminazione

Durante la puntata di mercoledì 8 gennaio, Helena Prestes, Ilaria Galassi sono state mandate in nomination d'ufficio perché hanno violato il regolamento.

Helena ha lanciato un bollitore con l'acqua fredda contro Jessica, dopo che quest'ultima ha ripetutamente offeso e fatto allusioni razziste nei confronti di Helena. Mentre Ilaria, terminata la 20ª puntata, ha quasi aggredito fisicamente Helena per via della nomination ricevuta.

Alle due gieffine rimaste in gioco, si sono uniti i concorrenti più votati della precedente puntata, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani. Dal momento che si tratta di un televoto eliminatorio, il concorrente che riceverà più voti dovrà abbandonare il programma definitivamente.