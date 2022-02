Clima teso nella casa del Grande Fratello Vip e al centro dell'attenzione continua a esserci Katia Ricciarelli. La cantante lirica è uno dei personaggi che ha maggiormente alimentato diatribe e polemiche in queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà.

A un passo ormai dalla finalissima di questa sesta edizione in onda su Canale 5, Lulù non si è fatta problemi a dire la sua su quelle che sono le dinamiche del reality show. La principessina ha così sparato a zero su Davide Silvestri, tirando in ballo anche Katia.

Katia al centro delle polemiche al GF Vip 6 e chiede di essere eliminata

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip il clima in casa è stato particolarmente teso. La cantante lirica si è ritrovata al centro delle polemiche per gli attacchi di Manila e Miriana.

Tra le tre donne è divampato uno scontro che, questa volta, ha spinto Miriana a sbottare nei confronti dell'ex moglie di Pippo Baudo, accusandola pubblicamente di essere una "vipera" e di aver sempre sparlato di tutto e tutti durante questa esperienza nella casa di Cinecittà.

Insomma, le tre donne si sono ritrovate ai ferri corti, al punto che Katia ha chiesto al pubblico che segue il reality show di votarla per permetterle di uscire dalla casa.

Lulù spara a zero su Davide Silvestri e tira in ballo anche Katia Ricciarelli

In difesa di Katia Ricciarelli, però, si è schierato ancora una volta Davide Silvestri, uno dei pochi ad aver stretto un buon rapporto di amicizia con la cantante lirica, la quale ha ammesso che intende frequentarlo anche quando calerà il sipario sul programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Ebbene, tale situazione non piace per niente a Lulù, la quale non si è fatta problemi a dire la sua versione dei fatti su quello che sta accadendo.

Secondo la principessina, che ha già conquistato l'accesso alla finalissima di questo Grande Fratello Vip, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Davide avrebbe soltanto paura di Katia Ricciarelli, motivo per il quale non andrebbe mai contro la cantante.

'Ha paura di andare contro Katia', Lulù demolisce Davide Silvestri al GF Vip (Video)

"Davide ha paura di andare contro Katia, si ca... sotto", ha sentenziato la principessina Lulù tirando così questa frecciatina al vetriolo nei confronti dell'attore.

Insomma, secondo la giovane Selassié, Davide sarebbe uno di quei concorrenti che si lascerebbe influenzare da Katia Ricciarelli e che non si schiererebbe mai contro il suo pensiero, per paura di essere attaccato da una delle protagoniste indiscusse di questo GF Vip, che si avvia verso l'attesissimo finale di stagione.