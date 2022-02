Miriana Trevisan ha avuto un crollo emotivo al GFVip. La showgirl, lunedì 31 gennaio, ha avuto la possibilità di incontrare Biagio D’Anelli è trascorrere una notte nella Love Boat. Tuttavia, la gieffina ha confidato di avere paura perché sente di non poter dare quello che sogna il compagno.

La situazione

Signorini aveva promesso a Miriana Trevisan che avrebbe potuto riabbracciare Biagio D’Anelli. Dopo un breve periodo di quarantena, l’ex gieffino è tornato nella casa di Cinecittà e ha trascorso un’intera notte con la showgirl al Grande Fratello Vip.

Tra Miriana e Biagio è scoccata subito la scintilla: i due giorni dopo giorno si sono avvicinati sempre di più. Lo stesso D’Anelli ha confidato di essere molto preso dalla showgirl e di sognare un futuro con lei lontano dai riflettori. Nonostante la coppia sembra essere molto affiatata, non tutti credono alla veridicità. Il motivo? Biagio prima di approdare al Reality Show, sui social, aveva sparato a zero su Trevisan. Una volta varcata la portata rossa, però, l’opinionista televisivo ha spiegato di essersi ricreduto su Miriana.

I dubbi di Trevisan

Nella giornata di giovedì 3 febbraio, Miriana è scoppiata in lacrime nel pensare al rapporto instaurato con Biagio. La diretta interessata ha spiegato che è iniziato tutto in modo affrettato e non è stata una cosa fisica, ma mentale.

Sebbene Trevisan sia felice, non ha nascosto che questa cosa la sta spaventando. A tal proposito l’ex ragazza di Non è la Rai ha chiosato: “L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti”.

In quel momento, Miriana ha ammesso che era molto combattuta. Da un lato sarebbe voluta scappare mentre dall’altro ha immaginato un futuro al fianco di Biagio.

La showgirl ha rivelato di essere spaventata dal feeling creato con D’Anelli: “Non ci riesco nemmeno a parlare”.

‘Lui mi ha confessato che vuole avere un figlio’

Nel corso dello sfogo, Miriana Trevisan ha fatto sapere che quando si innamora spesso tende a mettere un mito per paura di soffrire. Per questo motivo la gieffina ha confidato che in questo momento ha molto dubbi e deve riflettere su ciò che sta accadendo.

Successivamente Miriana ha affrontato il tema legato alla maternità. La diretta interessata ha rivelato che Biagio le avrebbe detto di volere un figlio. Da qui le lacrime della concorrente del GFVip: “Il fatto è che gli voglio tanto bene. Lo amo veramente”. Per questo la showgirl campana ha spiegato che vuole vedere Biagio felice e realizzare tutti i suoi sogni: “Io non posso fare un’altra famiglia. A parte l’età, non posso avere un altro figlio”.

Vista la sua situazione la diretta interessata ha lasciato intendere di essere pronta a mettersi da parte per il bene di D’Anelli.