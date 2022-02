Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con la serie televisiva turca Love is in the air (il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi), dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana che va dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa.

Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda l’8 febbraio 2022, svelano che Serkan Bolat, proprio adesso che era convinto di potersi vivere la sua relazione con Eda Yildiz (Hande Erçel) in serenità, rimarrà fermo sulla decisione presa dopo aver appreso dalla madre Aydan (Neslihan Yeldan) di non essere figlio di Alptekin (Ahmet Somers).

Il ricco imprenditore non vorrà proprio saperne di avere un rapporto con il ritrovato genitore Kemal Özcan (Sinan Albayrak): a cercare di risolvere la situazione ci penserà Kiraz (Maya Başol) con uno stratagemma del tutto inaspettato, dato che approfitterà del suo primo giorno di scuola per mettere in crisi suo padre, manifestando la volontà di avere la presenza del nonno per l’importante occasione.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 8 febbraio: Kiraz mette in atto un piano per far avvicinare Kemal e Serkan

Nella puntata della soap opera che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 8 febbraio, la piccola Kiraz non rimarrà ferma a guardare dopo aver rafforzato il suo rapporto con il nonno Kemal (che ha appena scoperto di avere), rattristata dal fatto che Serkan non voglia avere alcun approccio con il proprio padre.

La piccola Bolat, dopo essersi messa d’accordo con il suo compagno di giochi Can (Ahmet Efe Metekoğlu) per far incontrare suo padre e Kemal, metterà subito in atto il suo piano.

Kiraz invita il nonno Kemal al suo primo giorno di scuola, il compagno di Aydan costretto e obbedire a un ordine del figlio Serkan

Dalle anticipazioni si evince che Kiraz servendosi quindi della complicità del figlio di Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), inviterà il compagno di Aydan al suo primo giorno di scuola: Kemal - parecchio amareggiato - però si vedrà costretto a non mantenere la promessa fatta alla nipotina e la colpa sarà di Serkan.

Nello specifico Kemal, nonostante sia entusiasta di avere una nipotina, non avrà altra scelta che obbedire a un ordine del figlio, nato dalla notte di passione che in passato ha trascorso con la sua compagna Aydan. Purtroppo a causa dell’opposizione di Serkan, le conseguenze non tarderannno ad arrivare nel corso della mattinata. La reazione vendicativa di Kiraz quando si accorgerà dell’assenza del nonno, infatti non si farà di certo attendere.