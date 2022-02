Notte scatenata per i concorrenti del GF Vip che, nel corso della serata di ieri, hanno organizzato una super festa in piscina che non è passata inosservata.

Al centro dell'attenzione, ancora una volta, è finita Delia Duran che ha dato spettacolo in piscina cimentandosi in una serie di balli super provocanti con Antonio Medugno. Occhi puntati anche su Katia Ricciarelli che si è letteralmente scatenata accettando di buttarsi in piscina, con tutti gli abiti.

Delia e Antonio si ritrovano sempre più vicini al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la serata di mercoledì è stata particolarmente frizzante per i concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip e in particolar modo per Antonio e Delia.

La moglie di Alex Belli, nel corso di queste ultime ore è apparsa sempre più vicina al giovane tiktoker napoletano, tanto da sdraiarsi su di lui per permettergli di sentire il suo profumo e ammettere che la loro vicinanza stava diventando un po' pericolosa.

Come se non bastasse, poi, anche la notte è stata particolarmente scoppiettante per il duo Delia-Antonio: la coppia si è ritrovata insieme in piscina ed entrambi si sono lasciati andare a dei giochi particolari.

Alex pronto a rientrare al GF Vip, Delia si diverte con Antonio

Delia non ha risparmiato un nuovo avvicinamento con il giovane concorrente napoletano che sembra averla conquistata, al punto che lei stessa nelle ultime ore ha ammesso che è un tipo di ragazzo che potrebbe piacerle.

Insomma, cosa succederà a questo punto? Dopo questa notte scatenata in piscina, tra Delia e Antonio ci sarà altro oppure no?

E chissà come la prenderà Alex Belli che, in questo momento, sta vedendo tutto da casa ma ben presto tornerà a mettere piede all'interno dell'abitazione del Grande Fratello Vip 6 per essere di nuovo al centro dell'attenzione con sua moglie Delia e con la "terza incomoda", Soleil Sorge.

Katia si scatena in piscina al GF Vip, intanto i fan temono un suo abbandono al gioco

A spiazzare in questa notte super scatenata all'interno della casa del GF Vip è stata anche Katia Ricciarelli. La cantante lirica, infatti, ha scelto di prendere parte alla serata speciale organizzata in piscina e non si è tirata indietro.

Addirittura, questa volta, Katia si è gettata in acqua con tutti i vestiti, confermando di fatto il suo spirito goliardico e la sua voglia di divertirsi.

Intanto, a proposito di Ricciarelli, circolano voci legate ad un suo possibile addio al gioco entro la prossima puntata serale del 14 febbraio. Il motivo? Katia sarebbe stata beccata dai fan mentre preparava la valigia e secondo gli spettatori, potrebbe abbandonare la trasmissione senza attendere la finalissima di marzo.