Belen Rodriguez ha scelto la prima puntata de Le Iene per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Approfittando di un'intervista che Teo Mammucari le ha fatto per farla conoscere un po' meglio al pubblico di Italia 1, l'argentina si è lasciata andare a dichiarazioni spiazzanti soprattutto nei confronti di Alessia Marcuzzi, con la quale non ha più rapporti dopo una lite. In merito a Stefano De Martino, invece, la conduttrice ha detto che gli vuole bene e hanno sempre avuto un feeling speciale anche sotto le lenzuola.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Belen ha debuttato alla guida de Le iene mercoledì 9 febbraio, e l'ha fatto anche con un'intervista che ha subito catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip.

Anche se non ha fatto nomi e cognomi, la soubrette si è lasciata andare a confidenze e frecciatine su una serie di personaggi famosi che con i quali ha avuto a che fare in passato o che frequenta tutt'ora.

I fan della bella Rodriguez non hanno fatto fatica a capire di chi stesse parlando ogni volta che usava aggettivi o descrizioni, anche perché i suoi riferimenti sono stati abbastanza chiari ed inequivocabili.

La presentatrice Mediaset ha speso bellissime parole per Emma Marrone, la cantante alla quale ha portato via il fidanzato dieci anni fa.

"La stimo molto e credo che anche lei stimi me. Non abbiamo mai litigato e ci andrei volentieri a cena. Ho sensi di colpa nei suoi confronti, che è una persona con le p...", ha fatto sapere la 37enne in diretta tv.

Le frecciatine di Belen alla collega Alessia

Un altro commento molto interessante che Belen ha fatto a Le iene, è quello sulla collega che l'ha preceduta.

Dopo aver visto una foto passatale da Teo Mammucari, la sudamericana ha detto: "La conosco da 10 anni ma non le voglio bene. Credo che neanche lei me ne voglia perché una volta mi ha chiamata per insultarmi pesantemente".

I telespettatori di Italia 1 hanno subito capito che si stava parlando di Alessia Marcuzzi, anche perché la bella Rodriguez ha aggiunto: "Lei è simpatica e divertente ma in sex appeal siamo molto diverse".

"Professionalmente è più brava di me", ha proseguito la 37enne nella descrizione della conduttrice romana alla quale ha attribuito l'aggettivo "frizzante".

L'argentina ha anche raccontato di aver litigato con la persona in questione per delle scorrettezze che avrebbe fatto nei suoi confronti,

Quando Teo le ha chiesto se ha avuto dei flirt in comune con la donna della quale si stava parlando (chiaro riferimento al gossip che voleva Marcuzzi e De Martino pericolosamente vicini quando lui faceva ancora coppia con la moglie), Rodriguez ha sviato rifugiandosi dietro ad un "non lo so".

Le parole di Belen su De Martino

Dopo aver parlato bene sia di Fabrizio Corona ("un folle") che di Andrea Iannone ("un patatone"), Belen ha commentato in modo particolare l'ex marito Stefano.

"Lo conosco da 11 anni ma non ci siamo mai detti la verità su tutto. È la persona che mi ha fatto soffrire di più in assoluto e penso mi abbia tradito", ha proseguito l'argentina nell'intervista che i siti di gossip stanno riportando giovedì 10 febbraio.

La conduttrice Mediaset ha confermato il riavvicinamento a De Martino parlando delle cene che fa con lui nell'ultimo periodo e dell'intesa fisica che hanno sempre avuto.

"Per lui ci sarò sempre e viceversa. Per quanto mi faccia arrabbiare, dopo un po' mi passa", ha concluso la padrona di casa de Le iene prima di descrivere l'ex marito col termine "neomelodico".

Tra Belen e Stefano, dunque, è ripresa una frequentazione da qualche settimana, ovvero dopo che lei ha ufficializzato la rottura con Antonino Spinalbese.