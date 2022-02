Soleil Sorge polemica con gli autori del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore l'ex protagonista di Uomini e donne non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di chi gestisce il reality show, dopo che nel corso dell'ultima puntata serale in onda su Canale 5 c'è stato un provvedimento per Alessandro Basciano.

Secondo Soleil Sorge, Alessandro non è stato l'unico ad avere un atteggiamento sbagliato in casa, motivo per il quale ha puntato il dito anche contro Delia Duran per uno schiaffo tirato ad Alex Belli.

Alessandro punito dagli autori del GF Vip ma è polemica

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Alessandro ha dovuto fare i conti con un duro provvedimento disciplinare da parte degli autori.

Dopo una lite con Alex Belli, durante la quale Basciano ha perso il controllo della situazione arrivando a sfiorare la rissa fisica con l'attore, gli autori hanno scelto di intervenire punendo il ragazzo.

Il fidanzato di Sophie si è ritrovato così in "nomination d'ufficio" e di conseguenza è al televoto per la prossima puntata serale di lunedì 21 febbraio.

Soleil polemica con gli autori del GF Vip: c'entrano Delia e Alex Belli

Un provvedimento che all'interno della casa del GF Vip ha scatenato non poche polemiche.

In particolar modo, Soleil Sorge ha puntato il dito contro gli autori del reality show, perché secondo lei andava punito anche il comportamento sbagliato di Delia.

Il motivo? Soleil ha raccontato che Delia avrebbe tirato uno schiaffo a suo marito Alex Belli mentre si trovavano in magazzino. Un gesto che, secondo l'ex protagonista di Uomini e donne, andava punito al pari della sfuriata di Alessandro Basciano.

"Ieri Alessandro, come era giusto che sia, è stato ripreso per il modo un po' aggressivo ed eccessivo. Però in magazzino Delia ha dato uno schiaffo ad Alex e non è stato detto nulla", ha sentenziato Soleil Sorge che non si è fatta così problemi a polemizzare contro gli autori stessi del Grande Fratello Vip.

Delia avrebbe tirato uno schiaffo ad Alex: Soleil sbotta (Video GF Vip)

"Dico allora, se un atteggiamento viene punito perché l'altro no?", ha proseguito ancora Soleil chiacchierando con Katia e portando alla luce anche l'atteggiamento poco consono di Delia Duran nei confronti di Belli.

"Ma sai, quello era uno schiaffo d'amore", ha risposto Katia Ricciarelli che ha provato così a spezzare una lancia in difesa della modella venezuelana.

"E lo giustifichiamo?", ha subito replicato Soleil Sorge prima che la regia cambiasse inquadratura e si concentrasse sul giardino, evitando così di trasmettere ancora la discussione tra la cantante lirica e l'influencer.