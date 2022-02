Il percorso di Alessandro Basciano all'interno della casa del Grande Fratello Vip è stato molto particolare, fatto d'amore ma soprattutto di litigi. Durante questa settimana il gieffino ha avuto l'ennesima forte discussione con la fidanzata Sophie Codegoni. Mentre la coppia litigava, si è intromesso Alex Belli, che con un semplice sorriso ha scatenato l'ira di Basciano, che è arrivato al punto di minacciare l'attore. Ai telespettatori e al Grande Fratello non è piaciuto il suo atteggiamento, per questo durante la puntata in onda giovedì 17 febbraio è stato preso un provvedimento.

Alessandro Basciano minaccia Alex Belli

Nel pomeriggio di ieri, 17 febbraio, a poche ore dalla diretta, Alessandro Basciano ha litigato per l'ennesima volta con la fidanzata Sophie Codegoni. In diverse occasioni il ragazzo ha mostrato un alto livello di aggressività nelle sue reazioni. In questa occasione si è innervosito perché l'ex tronista di Uomini e Donne gli parlava sopra. "Non sei al centro dell'attenzione" le ha urlato, chiedendole cosa ci sta a fare insieme a lui e urlandole di smetterla. I modi di Alessandro nei confronti di Sophie sono stati come al solito molto forti, ma l'ira si è scatenata quando si è intromesso Alex Belli, che ha semplicemente sorriso. "Te le do veramente" ha iniziato ad urlare Basciano, dicendo all'attore che non c'era nulla da ridere.

"Non farmi perdere il controllo" ha aggiunto, minacciando Alex Belli perché si era messo a ridere. Il ragazzo è andato contro l'attore, ma è stato fermato da Sophie. Per sfogarsi ha iniziato a prendere a calci le sedie.

L'intervento di Alfonso Signorini

Dopo quello che è accaduto, durante la diretta del 17 febbraio, Alfonso Signorini ha preso la parola e ha spiegato ai concorrenti che l'atteggiamento aggressivo di Alessandro Basciano ha spinto il Grande Fratello a prendere dei provvedimenti.

Il conduttore ha spiegato che il concorrente ha avuto uno scatto di rabbia e di violenza che lo ha portato a non rispettare le regole del reality. "Il suo atteggiamento è inaccettabile" ha spiegato. Signorini ha aggiunto di non mettere in dubbio che lui sia un bravo ragazzo, ma che certi comportamenti dovrebbero essere modificati.

Il conduttore ha ribadito che Basciano in troppe occasioni ha dimostrato di perdere facilmente il controllo, arrivando anche ad insultare gli autori quando chiedevano di mettere il microfono.

La punizione per Basciano

Durante la diretta di giovedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha letto il comunicato del Grande Fratello riguardante la punizione ad Alessandro Basciano. La produzione ha spiegato che in varie occasioni hanno chiesto ai concorrenti di avere un comportamento corretto e di non infrangere le regole stabilite, ma Basciano ha avuto un comportamento davvero inaccettabile, con un atteggiamento spesso arrogante e anche intimidatorio. "Niente può giustificare l'aggressività" ha aggiunto il conduttore, annunciando all'ex tentatore di Temptation Island la nomination d'ufficio.