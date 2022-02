Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Dopo la diretta di lunedì 7 febbraio, dove Alfonso Signorini ha annunciato che a breve Alex Belli ritornerà nella casa per due settimane, Delia Duran sembra essere sempre più vicina ad Antonio Medugno. I due si sono lasciati andare ad alcune coccole e provocazioni.

GF Vip, Delia sempre più vicina ad Antonio

Da quando è entrata al Grande Fratello Vip, Delia Duran ha totalmente scombussolato le dinamiche del gioco, tanto da arrivare addirittura ad essere la prima finalista di questa edizione del reality.

Dopo essersi avvicinata a Barù, la venezuelana nelle ultime ore ha dimostrato un grande interesse per Antonio Medugno.

Nella giornata di ieri, Duran si avvicina ad Antonio per consolarlo dopo le delusioni ricevute negli ultimi giorni, come la nomination di Gianluca o i suoi problemi di salute che ha confessato. Tra una chiacchierata e l’altra, la moglie di Alex Belli si è attaccata al viso del ragazzo, per poi, con voce provocante dirgli: ”Meglio stare lontana da te”. Antonio, stupito da queste parole ha detto: ”Ah si? Addirittura”. Tuttavia il comportamento assunto da Delia nei confronti del giovane influencer, non è passato inosservato agli inquilini del Grande Fratello Vip, in particolare a Katia Ricciarelli.

La donna infatti quando si è trovata sola con Delia, le ha chiesto se provasse un interesse o meno per Antonio e lei ha confessato dicendo: ”Si, mi piace”. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come l’attore reagirà dinanzi a queste nuove provocazioni.

GF Vip, Antonio Medugno in crisi

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno in questi giorni non riesce più a nascondere momenti di sconforto e nelle ultime ore si sfoga con Jessica Selassié.

Il crollo di Antonio è iniziato quando Gianluca l’ha nominato e subito si sono create tensioni non solo con Gianluca ma anche con Alessandro, il quale si è infuriato per alcuni commenti del ragazzo nei confronti del suo rapporto con Sophie. Nella giornata di ieri, l'influencer ha trovato conforto in Jessica, la quale si è dimostrata pronta ad ascoltarlo e ha quindi confessato: ”Cerco di non piangere fuori, ma sono io.

Ho cercato di non mostrare il mio malumore, ma molti lo hanno capito lo stesso. Ho cercato di parlare, di distrarmi io e Gianluca siamo entrati ad un mese e mezzo dalla finale ed è normale che diventa tutto più difficile. Io sono qui e rimango finché il pubblico vuole”.

La principessa Selassiè, con il suo animo dolce e sempre pronta ad aiutare gli altri ha risposto: ”Non c’è niente di male, non mi piace neanche a me piangere in publico, ma qui l’ho fato tante volte”. Chissà se Antonio riuscirà a risollevarsi da questa crisi e se con Delia nascerà un nuovo amore.