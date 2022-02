Inaspettati colpi di scena accadranno nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Anche nella settimana di San Valentino ci saranno risvolti sorprendenti che sconvolgeranno gli equilibri di alcuni personaggi della soap. In particolare, nelle puntate in onda lunedì 14 e martedì 15 febbraio 2022 la situazione a casa Colombo peggiorerà, spingendo Ezio a compiere un gesto inaspettato. Anche l'aria a villa Guarnieri diventerà sempre più pesante. La scomparsa di Adelaide, infatti, genererà un frequente chiacchiericcio nell'alta società.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, puntata 14 febbraio: Ezio se ne va di casa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda lunedì 14 febbraio rivelano che Ezio (Massimo Poggio) reagirà male di fronte alla dichiarazioni di Veronica (Valentina Bartolo). L'uomo, però, ignorerà che la compagna, per proteggere la figlia Gemma (Gaia Bavaro), avrà finto di essere l'autrice della lettera minatoria indirizzata a Gloria (Lara Komar). Colombo, arrabbiato e deluso, andrà via di casa. La vedova Zanatta, allora, deciderà di avere un confronto con la capo commessa Moreau. Stando sempre alle anticipazioni relative all'appuntamento del 14 febbraio, la situazione a Villa Guarnieri si farà sempre più tesa per via della scomparsa di Adelaide (Vanessa Gravina).

Proprio a causa dell'assenza della donna, inizieranno a diffondersi strani pettegolezzi.

Ezio comunica a Veronica di voler rimandare il loro matrimonio

Nella puntata in onda il 14 febbraio Dante (Luca Bastianello) e la cugina Fiorenza (Greta Oldoni) escogiteranno un piano per rovinare Umberto (Roberto Farnesi). Inoltre, stando alle anticipazioni, anche al Paradiso delle signore si festeggerà il giorno di San Valentino.

Per celebrare la festa degli innamorati saranno distribuiti a tutte le clienti del grande magazzino dei cuori di cioccolato. In occasione della romantica ricorrenza, Romagnoli si darà da fare per organizzare qualcosa che sorprenda Beatrice (Caterina Bertone). A casa Colombo, intanto, farà ritorno Ezio con un annuncio inaspettato.

L'uomo comunicherà alla compagna Veronica di volere rimandare il loro matrimonio.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6 in onda il 15 febbraio: Sandro Recalcati non si arrenderà di fronte all'ennesimo rifiuto di Tina

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda martedì 15 febbraio la tensione a casa Colombo aumenterà. Gemma, infatti, vorrà raccontare la verità ad Ezio, ossia che è stata lei a scrivere le minacce a Gloria. La madre, però, le impedirà di parlare. Nel frattempo, Umberto spingerà Flora (Lucrezia Massari) ad accettare l'invito a pranzo di Dante Romagnoli. In questo modo la stilista potrebbe carpire qualche informazione sui piani dell'imprenditore. Tuttavia, la strategia del commendatore Guarnieri si rivelerà un fallimento.

Intanto, Sandro Recalcati (Luca Capuano) non si arrenderà di fronte all'ennesimo rifiuto di Tina (Neva Leoni) e farà un altro tentativo per riconquistarla. Il discografico organizzerà una sorpresa per la moglie. Per attuarla si accorderà con Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso) perché scriva la canzone del musicarello. Nel frattempo Veronica, anche se a malincuore, accetterà la decisione di Ezio di rinviare le nozze, con la speranza che l'uomo possa tornare a fidarsi di lei.