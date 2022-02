Quello che è successo sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip, continua a far discutere. I concorrenti hanno commentato il bacio tra Soleil e Delia, ma anche la lite furiosa tra l'influencer e Alex sotto la doccia: tra chi ha cercato di giustificare Sorge, non figura Miriana. La showgirl ha precisato che non ci sarebbero vittime in questa storia e che non si dovrebbe dare la colpa a dei bicchieri di troppo per dei gesti sopra le righe che la ragazza ha compiuto per poi pentirsene qualche ora dopo.

Il parere all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Sono passate poche ore da quando Soleil e Delia si sono rese protagoniste di un momento inaspettato: il bacio appassionato che si sono scambiate nel giardino della casa del Grande Fratello Vip.

L'italo-americana ha avuto un crollo emotivo dopo questo scambio di effusioni, ma anche dopo la furiosa lite con Alex sotto la doccia: a consolarla sono stati in tanti, ma non tutti.

Mentre Sophie e Antonio cercavano di giustificare Sorge e quello che ha fatto con un qualcosa di goliardico, Miriana ha preso parola ed ha sentenziato: "Ma perché si doveva baciare a abbracciare sensualmente? Ma cosa state dicendo?".

"Ma vi rendete conto? Se una non vuole fare una cosa perché non le va, non lo fa", ha proseguito Trevisan nel suo sfogo.

Le critiche alla protagonista del Grande Fratello Vip

"Non c'è nessuna vittima in tutto questo siparietto, si è andati oltre. Quello che ha fatto lei non esiste e non è un gioco goliardico", ha aggiunto Miriana nella sua invettiva contro Soleil.

"Queste sono scene da surreality", ha detto ancora la soubrette prima di smontare l'ipotesi secondo la quale Sorge avrebbe perso il controllo per colpa di qualche bicchiere di troppo.

Secondo Trevisan, infatti, non si dovrebbe giustificare lo scivolone della compagna d'avventura dicendo che aveva bevuto troppo: "Basta con questa scusa. Non è per colpa dell'alcool se ha dato un bacio hollywoodiano e poi ha detto ad Alex che sono innamorati".

"Se sa che l'alcool le fa questi effetti, non deve bere. Occorre mettere un freno e non superare il limite", ha concluso la protagonista del Grande Fratello Vip 6 tra le mura di Cinecittà.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Miriana ha definito una "roba brutta" quello che è successo sabato sera all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La soubrette non ha apprezzato il siparietto che Alex, Delia e Soleil hanno messo su a discapito di tutti gli altri concorrenti, ancora una volta oscurati dalle effusioni e dalle litigate tra i protagonisti del triangolo amoroso che sta monopolizzando la sesta edizione del reality-show.

Oggi, lunedì 21 febbraio, Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata in diretta e c'è da scommettere che si parlerà quasi esclusivamente del bacio tra Sorge e Duran e del confronto tra le lacrime che l'italo-americana ha avuto con Belli sempre la notte scorsa.

La coppia, intanto, sembra più unita che mai e l'attore si è detto pronto a rinunciare all'amicizia con l'influencer per amore della moglie.

In una sola settimana di permanenza tra le mura di Cinecittà in qualità di ospite, Belli è riuscito a scatenare reazioni incontrollate e a mettere su teatrini che stanno facendo discutere tutto il pubblico.

C'è curiosità anche per le parole che userà Soleil per commentare e giustificare il suo avvicinamento fisico a Delia, ovvero quel bacio passionale che le due si sono scambiate sotto gli occhi sbalorditi di tutti i vipponi ma anche di quelli dei telespettatori che stavano seguendo il programma su Mediaset Extra.