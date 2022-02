Mentre Alex, Delia e Soleil continuano a regalare spettacolo, altri due concorrenti del Grande Fratello Vip sembra vogliano tenere ancora sulle spine i loro fan. La sera del 19 febbraio, infatti, Jessica e Barù sono stati appiccicati tutto il tempo ma non è scattato alcun bacio. Il nobile ha detto che l'unica cosa che funziona in televisione sono i triangoli e le situazioni ambigue, forse anche per questo non si lascia andare all'attrazione che pare provare per la principessina Selassié.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Sono settimane che i fan dei "Jerù" sperano in qualcosa che non accade.

Anche se Jessica e Barù sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip, tra loro non è ancora scattato il tanto atteso bacio.

La festa a tema che c'è stata sabato 19 febbraio, ad esempio, sembrava l'occasione giusta affinché i due si lasciassero andare al trasporto che pare provino l'uno per l'altra, ma così non è stato.

Le telecamere hanno ripreso spesso la "coppia" ballare stretta, scambiarsi sguardi complici e giocare davanti agli altri, ma qualcosa di più fisico non c'è stato.

Anche Manila si è esposta per chiedere al nobile di dare alla principessina quel bacio appassionato che tantissimi attendono da tempo, ma lui non si è lasciato convincere e ha preferito commentare il triangolo amoroso che sta monopolizzando la sesta edizione.

Il commento sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Mentre Jessica gli girava intorno aspettando che le chiedesse di sedersi sulle sue gambe, Barù rifletteva a voce alta sulle tante cose che sono successe durante la festa di sabato 19 febbraio.

In lontananza si sentivano ancora le urla di Soleil che litigava sotto la doccia con Alex, e il nobile ha commentato: "Quello che funziona qui, sono loro tre.

Noi no".

Il concorrente del Grande Fratello Vip, dunque, si è detto certo del fatto che il triangolo Delia-Soleil-Alex sia l'unico argomento che interessa realmente al pubblico, anche perché è la tematica che occupa la maggior parte del tempo a disposizione durante le dirette condotte da Alfonso Signorini.

In vista della puntata che andrà in onda il 21 febbraio, Manila ha scherzato dicendo: "Se continuano a litigare così, lunedì possiamo anche rimanere in pigiama e vedere tutto in tv".

Nazzaro, però, ha dato anche un suggerimento a Barù per avere la certezza di essere protagonista del prossimo appuntamento in prima serata: "Se dai un bel limone a Jessica sì, però vorrei esserci quindi chiamami".

L'avvicinamento di Alex alla principessina del Grande Fratello Vip

La festa di sabato sera ha regalato tantissimi spunti di discussione, a partire dal bacio appassionato che si sono date Soleil e Delia davanti a tutti. Sorge ha anche litigato furiosamente con Alex mentre Duran li guardava indispettita, il tutto mentre gli altri concorrenti cercavano di capire quanto di quello che stava accadendo fosse reale e quanto recitato.

Oltre a flirtare con Barù per tutto il tempo, Jessica ha fatto una confidenza che ha spiazzato i telespettatori.

Parlando con le compagne d'avventura, infatti, la principessina etiope ha svelato che Belli le ha rubato un bacio in un momento in cui le "sue donne" erano impegnate a fare altro.

"L'ha fatto e mi ha detto che lo voleva da tutta la sera. Io mi sono tolta subito perché c'era la moglie a fianco", ha raccontato la maggiore delle sorelle Selassié poco prima che il party finisse e tutti andassero a dormire.

L'attore, inoltre, ha stupito il pubblico a casa quando ha precisato alla sua dolce metà che non vuole avere più niente a che fare con Soleil quando il programma sarà finito, ovvero tra tre settimane.