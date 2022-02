Anche se Alfonso Signorini sostiene che non esiste un video in cui Nathaly apostrofa Jessica e Lulù col termine "zingare", nella casa del Grande Fratello Vip continua a serpeggiare questa chiacchiera. Alessandro ha precisato di aver sentito con le sue orecchie Caldonazzo dire queste cose sulle principessine e, se sarà necessario, svuoterà il sacco in confessionale. La bionda concorrente, intanto, ha ammesso di temere la squalifica confidandosi con Antonio dopo la puntata del 24 febbraio.

Mezze confessioni al Grande Fratello Vip

Potrebbe non essersi chiusa giovedì sera la questione legata alle frasi poco carine che Nathaly avrebbe rivolto alle sorelle Selassié nei giorni scorsi.

Il presentatore del Grande Fratello Vip ha chiarito che non esisterebbero le immagini di Caldonazzo che dice "sono protette dalle zingare perché lo sono anche loro" rivolgendosi a Jessica e Lulù, ma sia dentro che fuori la casa di Cinecittà c'è chi continua a sostenere il contrario.

Tra i primi "accusatori" della soubrette, c'è Alessandro: il modello sarebbe stato il portavoce principale di questa informazione, dicendola a Sophie che a sua volta avrebbe informato le principessina etiopi e tutti gli altri.

Al termine della puntata del 24 febbraio, Basciano si è sfogato con i compagni confermando la propria versione dei fatti, ovvero che Nathaly avrebbe detto chiaramente frasi a sfondo razzista in più di un'occasione.

La versione del modello del Grande Fratello Vip

"Quelle parole le ha dette e io le ho sentite benissimo nei dettagli. Non mi sento in colpa perché la cosa sugli zingari l'aveva già detta la scorsa puntata. Non volevo creare problemi, infatti, non l'ho nominata", ha fatto sapere Alessandro nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 25 febbraio.

Il fidanzato di Sophie ha ribadito che Nathaly avrebbe detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari ed è pronto ad affermarlo anche davanti al pubblico e al conduttore del Grande Fratello Vip.

"Se me lo chiederanno, dirò che è vero. Anzi, dirò tutto in confessionale. Non voglio passare per quello che riporta cose non vere.

Le ha dette, chiare e tonde", ha aggiunto il ragazzo prima di lanciare una frecciatina agli addetti ai lavori.

Riflettendo sul mancato provvedimento disciplinare nei confronti della bionda showgirl, Basciano ha punzecchiato gli autori dicendo: "Io per insulti non cattivi mi son dovuto scusare per tre puntate. Se le avessi dette io quelle frasi, sarebbero andati a cercarle per fare le clip".

Attesa per la prossima diretta del Grande Fratello Vip

La convinzione di Alessandro sulle frasi che avrebbe sentito pronunciare a Nathaly, sembra trovare conferma nella preoccupazione della concorrente su quello che potrebbe accadere lunedì prossimo.

Parlando con Antonio della nomination che li vede contendersi con Miriana l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, Caldonazzo ha detto: "Vedrai che tu esci e io vengo squalificata".

La soubrette, dunque, sembra consapevole di aver detto qualcosa che potrebbe costarle il provvedimento più serio, ovvero la "cacciata" dalla casa, e per questo ha paura che gli addetti ai lavori decidano di mandare in onda il video in cui la si sente apostrofare Jessica e Lulù col termine "zingare".

Alfonso Signorini ha informato i vipponi che saranno fatti ulteriori approfondimenti sulla questione ma, al momento, non esisterebbe un filmato in cui Nathaly sostiene che le sorelle Selassié sarebbero protette dagli zingari. È probabile che queste affermazioni non siano state riprese dalle telecamere, anche se sui social network c'è chi è certo di averle sentite, un po' come Basciano.