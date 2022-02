Da più di 24 ore tutti gli occhi dell'Occidente sono rivolti con grande preoccupazione a quanto sta succedendo in Ucraina. Valdimir Putin, presidente della Russia, nelle prime ore di ieri, giovedì 24 febbraio, ha annunciato con un discorso alla nazione l'inizio delle operazioni militari in terra ucraina. Una vera e propria invasione, che avrebbe provocato già molte vittime sia tra i russi che tra gli ucraini, anche se è impossibile al momento stabilire un bilancio esatto.

Vista la gravità della situazione, dunque, le reti televisive italiane si sono subite mosse per fornire aggiornamenti in tempo reale su quanto stava accadendo e questo ha portato a un vero e proprio sconvolgimento dei palinsesti.

A subire i maggiori cambiamenti sarà Rai Uno

A subire le conseguenze principali, ieri, sono stati sicuramente i programmi di Rai Uno. La mattina, infatti, è andato in onda dalle ore 07:00 alle ore 12:00 uno speciale del TG1 condotto da Monica Maggioni, direttrice del telegiornale del primo canale di Stato. Non è andato in onda, dunque, l'appuntamento quotidiano con Unomattina e con Storie Italiane. Nella prima serata, invece, è saltato Doc-Nelle tue mani, sostituito ancora dallo speciale del TG1.

Anche oggi, nella seconda giornata di guerra, il palinsesto televisivo subirà delle modifiche. Stando a quanto dichiarato fino a questo momento, non andrà in onda l'appuntamento con Il Cantante Mascherato, show musicale di Milly Carlucci.

Al suo posto andrà in onda una replice de Il Commissario Montalbano.

Anche i programmi mattutini hanno avuto delle modifiche: per il secondo giorno di fila, infatti, alle ore 07:00 è andato in onda una diretta del TG1, facendo saltare l'appuntamento con Storie Italiane. Unomattina è invece andato in onda dalle ore 09:00 alle 10:30, quando la linea è ritornata nuovamente al telegiornale per seguire l'informativa alla Camera dei Deputati del Premier Draghi.

Il pomeriggio di oggi non dovrebbe subire delle modifiche

Attualmente è invece confermata la programmazione pomeridiana. Per questo, a mezzogiorno prenderà la linea Antonella Clerici con il suo È sempre mezzogiorno, per poi dare la linea al TG1 alle ore 13:30. Successivamente, dalle 14:00, andranno in onda Oggi è un altro Giorno, il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta.

Confermato anche I Soliti Ignoti, in onda come sempre dalle ore 20:35.

La programmazione, comunque, potrebbe subire delle ulteriori modifiche, decise anche all'ultimo momento. La situazione in Ucraina (dove la Rai ha dei propri inviati) non è attualmente ancora stabilizzata e, per questo, si continua a combattere. Nella giornata, poi, sono previsti incontri importanti della NATO e dell'Unione Europea. Probabile, dunque, che in caso di importanti aggiornamenti il TG1 possa riprendere la linea in ogni momento.