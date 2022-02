A Il Paradiso delle signore 6 venerdì 25 febbraio si concluderà una settimana ricca di emozioni per i telespettatori della soap italiana di Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata ci saranno ottime novità per Adelaide, che dopo l'interrogatorio potrà tirare un sospiro di sollievo, mentre Anna progetterà la sua vita a Milano insieme alla piccola Irene e Tina maturerà una voglia di famiglia. Beatrice e Dante trascorreranno una notte di passione e Romagnoli il giorno dopo inizierà a ricattare Umberto con la lettera scritta di suo pugno. Infine Ezio parlerà con Gloria confidandole che a minacciarla è stata Gemma.

Adelaide sarà soddisfatta dell'interrogatorio dal magistrato

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 25 febbraio sarà molto importante per Adelaide. Il confronto con il magistrato, infatti, andrà bene e il caso Ravasi presto potrebbe considerarsi un capitolo chiuso. I problemi per i Guarnieri, tuttavia, non saranno affatto finiti, perché presto Dante ricatterà Umberto facendogli sapere di essere in possesso della lettera compromettente scritta di suo pugno sulla scomparsa di Achille. Per Romagnoli, inoltre, ci saranno novità anche dal fronte sentimentale, infatti Beatrice cederà alle lusinghe di Dante, trascorrendo una notte di passione insieme a lui. I due amanti si saluteranno davanti al magazzino e Vittorio Conti li vedrà insieme.

Anna penserà a un trasferimento di Irene a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 25 febbraio rivelano che Anna sarà pronta a fare un passo importante con sua figlia. Dopo aver presentato i suoi amici alla piccola Irene, la signorina Imbriani penserà di far trasferire la bambina a Milano.

Tina invece, stando a stretto contatto con la figlia di Anna, sentirà nascere in lei la voglia di crearsi una famiglia. La cantante sarà pronta a cedere alle attenzioni di suo marito e ricostruire la sua vita insieme a lui?

Ezio dirà a Gloria che a ricattarla è stata Gemma: Il Paradiso delle signore 6

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 25 febbraio, Gloria apprenderà che a minacciarla è stata Gemma.

Ezio, infatti, riterrà giusto spiegarle che a mandarle la lettera minatoria non è stata Veronica e che la figlia ha agito per gelosia e per proteggere la sua famiglia. Le anticipazioni non spiegano come reagirà la capo commessa di fronte all'iniziativa presa dalla Venere con cui per mesi ha lavorato fianco fianco, ma nelle prossime puntate sarà possibile scoprire quelle che accadrà alla famiglia Colombo.