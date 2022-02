Con la puntata di Un posto al sole di venerdì 18 febbraio 2022 si chiude la programmazione settimanale della soap opera di Rai 3.

Le anticipazioni si concentrano su Franco e Angela, che dovranno affrontare una nuova crisi. La coppia sembra ormai distante anni luce da quando le loro strade si sono separate. Franco, nel frattempo, si è avvicinato molto a Katia, che non ha mai nascosto di esserne profondamente attratta. Intanto, Raffaele e Renato continueranno con il loro corso per diventare sommelier, ma la serata avrà conseguenze decisamente inaspettate per entrambi.

Roberto, invece, non smetterà di perseguitare la povera Chiara, in difficoltà per la sua dipendenza da sostanze e per la fine della storia d'amore con Nunzio.

Trama Un posto al sole: episodio 5885 di venerdì 18 febbraio

Le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole vedono Chiara in crisi, con Roberto pronto ad approfittarsene. Ferri, durante la presentazione per la sua entrata nel gruppo Petrone, ha notato le stranezze della ragazza e non ha fatto mistero con Filippo di voler cogliere la palla al balzo per prendersi tutta l'azienda.

Intanto, Cerruti ha il dubbio che Bruno lo abbia tradito e fa i conti con l'incontro alquanto imbarazzante con l'uomo con cui ha chattato per diverso tempo.

Ancora una volta, si affiderà a Mariella per ricevere consigli sulle sue disavventure amorose. Peccato che tra non molto anche la stessa Mariella si troverà davanti a una sua fiamma del passato che le farà perdere il controllo, arrivando a mentire persino al suo grande amore Guido, preoccupata dalle conseguenze.

Tensione alle stelle tra Katia e Nunzio, ormai ai ferri corti.

Nunzio ha chiesto alla madre di andarsene da Napoli, vista la sua sofferenza per la fine della relazione con Chiara, per la quale ha lasciato tutto. Inoltre, ora non ha più nemmeno un lavoro, dal momento che si è licenziato dai cantieri.

Franco deve prendere una decisione, anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni del nuovo episodio di Un posto al sole che andrà in onda venerdì 18 febbraio su Rai 3 svelano che Franco sarà in ansia per la situazione che si è creata con Katia.

L'ennesima crisi con Angela non farà altro che farlo avvicinare ancora di più alla madre di Nunzio e capirà che è giunta l'ora di prendere una decisione definitiva.

Rossella non riuscirà a stare tranquilla dopo quanto scoperto su Corrado e mediterà sulla sua scelta di fare il medico. Infine, Renato e Raffaele si appresteranno ad andare alla serata per il corso da sommelier, ma si faranno prendere la mano. Tra un bicchiere di vino e l'altro, i due perderanno il controllo e la lezione avrà per entrambi conseguenze decisamente inaspettate.