Le puntate de Il Paradiso delle signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella settimana da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio, verranno trattate le vicende che ruotano attorno ai genitori di Stefania. Infatti, Ezio confesserà a Gloria che la missiva minatoria è stata scritta da Gemma. Dopo avere scoperto che è stata la figliastra a mandare la lettera alla sua ex moglie, l’atmosfera a casa Colombo sembrerà più rilassata. Nel frattempo, Stefania sarà alle prese con un articolo e Gemma sarà gelosa della vicinanza della sua sorellastra a Marco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 25/2: Ezio scopre che Gemma ha scritto la lettera a Gloria

La lettera minatoria ricevuta dalla capocommessa de Il Paradiso delle Signore ha generato la rottura degli equilibri nel rapporto fra Ezio e Veronica ed ha stabilizzato la serenità di Gloria Moreau. Grazie alla missiva, però, i coniugi Colombo si sono riavvicinati. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 25 febbraio, Ezio scoprirà che è stata Gemma a mandare la lettera a Gloria, per proteggere sua madre. Quando il papà di Stefania verrà a sapere che è stata la figliastra a scrivere quelle parole alla sua ex moglie, il clima a casa Colombo sarà più disteso e fra Veronica ed Ezio tornerà il sereno.

Gloria apprende da Ezio che è stata Gemma a mandarle la lettera

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse in televisione fino a venerdì 25 febbraio rivelano che Ezio e Gloria saranno ancora vicini. Infatti, gli ex coniugi Colombo avranno ancora uno scambio di confidenze, riguardanti la missiva minatoria.

A tal proposito, il papà di Stefania informerà la capocommessa di avere scoperto che la lettera che l’aveva fatta spaventare è stata scritta da Gemma.

Il Paradiso delle signore, puntate al 25/2: Gemma è gelosa di Stefania

Nel frattempo, dopo che la faccenda della lettera minatoria sarà archiviata, la giovane Zanatta dovrà risolvere i problemi di cuore.

Infatti, a causa della preoccupazione per la missiva e per quanto aveva fatto ai danni della capocommessa, la figlia di Veronica aveva trascurato il suo fidanzato Marco. Nelle puntate che verranno tramesse fino al 25 febbraio, Stefania e di Sant’Erasmo continueranno a lavorare insieme. La giovane Colombo scriverà un articolo e il nipote di Adelaide si complimenterà con la giornalista. Purtroppo, però, Gemma sentirà le parole che userà Marco nei confronti della sua sorellastra e sarà gelosa. Inoltre, il successo di Stefania come giornalista non terminerà, perché anche Vittorio Conti si accorgerà delle doti di scrittrice della sua dipendente e l’articolo di Stefania sarà fonte di ispirazione per il direttore del negozio. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.