Dopo essere rimasto in silenzio per alcuni giorni, il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, è intervenuto sui social attraverso una serie di storie. L'ex calciatore ha chiarito la sua posizione e spiegato il suo pensiero dopo le ultime dichiarazioni che hanno suscitato tanto scalpore. Lorenzo aveva detto di volersi prendere una pausa per riflettere dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. L'uomo non ha apprezzato e capito la reazione della sua compagna di fronte alle affermazioni di Katia Ricciarelli. La soprano, in un confessionale, aveva dichiarato che merita di arrivare in finale una persona più giovane di Manila, perché lei è una donna di quarantaquattro anni con un compagno e due figli.

Le parole di Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro: 'Io l'appoggerò sempre'

Lorenzo Amoruso ha confermato di essere rimasto deluso da Manila Nazzaro, ma i sentimenti che prova per lei non sono affatto cambiati, anzi l'amore è più forte che mai e per questo gli rimarrà accanto. Queste le sue importanti parole: "Il mio amore per Manila continua ad essere più forte che mai perché noi sappiamo ciò che ci lega". L'uomo ha aggiunto che non ha bisogno di fare teatrini o di visibilità e si è preso del tempo per riflettere e capire quale atteggiamento adottare d'ora in poi. Lorenzo ha detto che appoggerà sempre Manila, soprattutto fuori dalla casa e per questo motivo non ci saranno più commenti o apparizioni per parlare del Grande Fratello Vip.

Il commentatore sportivo ha dichiarato che ognuno è libero di esprimere il proprio parere, ma lui è consapevole che la cattiveria è riversata sempre su chi è più buono.

Lorenzo Amoruso difende la sua compagna Manila dalle accuse fuori e dentro la casa del Gf Vip

Lorenzo Amoruso ha dichiarato di non essere contento di come la sua compagna Manila Nazzaro abbia fatto passare le parole di Katia Ricciarelli.

Le affermazioni della soprano a lui non sono per niente andate giù. Lorenzo ha detto che Manila nella casa si è schierata a favore di persone indifendibili: Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Secondo l'ex calciatore, le due donne hanno fatto e detto cose improponibili nel corso della loro esperienza nel reality. Lorenzo però ha aggiunto che conosce bene Manila ed è una persona buona che cerca sempre di scavare fino in fondo.

Questa cosa però non ha fatto bene né a lei, né al suo percorso dentro la casa. Lorenzo ha poi spiegato che il suo prendere del tempo e le distanze, non era affatto riferito a Manila. Il Grande Fratello metterà Manila al corrente di queste parole? Non resta che seguire la nuova puntata in onda lunedì 14 febbraio per scoprirlo.