Il Paradiso delle Signore 6 si avvia verso il gran finale di questa stagione. L'ultima puntata è già attesissima dai numerosi spettatori che, nel corso di questi mesi, si sono appassionati alle vicende dei protagonisti del celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

La serie italiana, con protagonisti gli attori Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Pietro Genuardi, Vanessa Gravina, Emanuel Caserio e tanti altri, chiuderà i battenti ad aprile, salvo poi ritornare di nuovo in onda nel corso della stagione tv 2022/2023.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: l'ultima puntata in onda il 29 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla programmazione de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che quest'anno l'ultima puntata della stagione andrà in onda venerdì 29 aprile 2022.

E' questa la data in cui andrà in onda l'episodio conclusivo di questa sesta stagione di grande successo, che ha registrato un ulteriore incremento del numero di spettatori rispetto alle precedenti, arrivando a toccare picchi del 21% di share in daytime, tanto da battere spesso le altre trasmissioni in onda nella stessa fascia oraria sulle altre reti televisive.

La potrebbe non entusiasmare i telespettatori e fan della soap, dato che quest'anno per tutto il mese di maggio e in quelli seguenti dovranno fare a meno dell'appuntamento con Il Paradiso delle signore.

Da maggio, Il Paradiso 6 lascerà spazio alla nuova serie tv, 'Sei Sorelle'

La soap opera, infatti, chiudendo il 29 aprile, lascerà "scoperto" tutto il mese di maggio, periodo in cui sono ancora in onda la maggior parte dei programmi del daytime della rete ammiraglia.

Tuttavia, per far fronte a questa "assenza", la Rai ha scelto di proporre al pubblico che rimarrà privo de Il Paradiso 6, una nuova serie spagnola dal titolo Sei Sorelle, che debutterà da lunedì 3 maggio nella stessa fascia oraria della serie ambientata a Milano.

In attesa di scoprire se il pubblico di Rai 1 gradirà questa nuova serie tv spagnola che prenderà il posto de Il Paradiso per tutta la stagione estiva nello slot orario che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, le anticipazioni sul futuro della serie italiana sono positive.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in tv è dopo l'estate

La Rai, infatti, ha dato già il via libera alla messa in cantiere delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7. La soap opera, quindi, tornerà in onda regolarmente nel corso della stagione televisiva 2022/2023, dal mese di settembre, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio. I fan, quindi, dovranno fare a meno de Il Paradiso delle signore solo per il periodo estivo, dopodiché ritroveranno i loro beniamini con le nuove puntate in prima visione assoluta.