A quanto pare nella casa del Grande Fratello Vip l’odore della finale continua a creare tensione tra gli inquilini di Cinecittà. Nella serata di ieri, complice la stanchezza emotiva e anche il malumore generale della casa, Delia e Lulù si sono rese protagoniste di un’accesa discussione ai fornelli.

GF Vip, la lite tra Delia e Lulù

Ormai nella casa del Grande Fratello Vip ogni occasione è quella giusta per discutere, soprattutto in vista della finale. Nella giornata di ieri, la principessa Lulù Selassié ha più volte chiesto a Delia Duran di liberare la cucina per permetterle di preparare un dolce per tutti gli altri concorrenti.

Tuttavia, la compagna di Alex Belli era intenta a cucinare la sua di cena e non ha apprezzato la pressione della Selassiè, dicendo: ”Lulù ho fame, fammi finire di cucinare e aspetta. Io sono sempre stata educata nei tuoi confronti, però fammi cucinare. Praticamente mi stai mandando a f.... Io sono buona ma non cretina, mi sta dando fastidio il modo in cui lo dici”.

Sentendo queste accuse, Lulù non ha retto e ha iniziato a rispondere dicendo: ”Ma certo, però ti ho chiesto di liberare la cucina. Con voi non si può mai parlare, se ti volessi mandare a quel paese stai sicura che l’avrei già fatto. Ti stai agitando per nulla, continua a parlare da sola, tanto volete solo apparire nei video in puntata.

Non stai facendo una bella figura”. Pronta poi la risposta della Duran la quale ha detto: ”Non ho bisogno di nulla e non voglio litigare. Se mi dici due volte di fila di levarmi dalla cucina è normale che mi arrabbio”.

La lite si è poi conclusa con la principessa che ha dichiarato: ”Mi dispiace che fai così e che ti arrabbi, sei nervosa.

Non mi fai mai parlare e mi fai rimanere male”, notando queste parole sincere, la venezuelana ha dato un forte abbraccio alla giovane donna.

Anticipazioni puntata 24 febbraio Grande Fratello

Questa sera tornerà su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Secondo gli ultimi rumors emersi online, nell’appuntamento di stasera il GF potrebbe prendere dei provvedimenti per alcune frasi dette da Nathalie Caldonazzo che andrebbero a violare il regolamento.

Spazio poi a Soleil, la quale, dopo l’uscita di Alex Belli, si è trovata a fronteggiare momenti difficili, arrivando a chiudere ogni rapporto sia con Delia che con Davide Silvestri, il quale, dopo la nomination, ha scelto la via del silenzio e dell’odio nei confronti della influencer. Si parlerà poi di Jessica e Barù: i due, nei giorni a seguire l'ultima puntata, si sono avvicinati sempre di più, fino a dormire insieme. Ad ogni modo, il letto dove entrambi dormivano ha scatenato l’ira di Lulù, arrabbiatasi con la sorella per essere insieme a Barù nel letto precedentemente condiviso da lei e Manuel. Infine il verdetto del televoto tra Davide, Nathalie e Katia.