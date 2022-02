Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli per il 2022 raccontano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio), dopo che il signor Rossi ha accettato la sua offerta per l'appartamento, mostrerà la loro futura casa alla fidanzata Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Il titolare della Caffetteria, inoltre, farà la fatidica proposta alla dolce metà e quest'ultima accetterà di buon grado, con la bella Imbriani che sarà accompagnata all'altare da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Antonino Amato (Giulio Maria Corso), infine, potrebbe tornare a Milano in occasione delle nozze del fratello Salvo.

Salvatore e Anna convoleranno a nozze

Le anticipazioni della soap opera nostrana per il 2022 rivelano che Salvatore potrà finalmente trovare il vero amore dopo le paturnie patite a causa del tormentato legame sentimentale con Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), ex stilista del Paradiso oramai stabilitasi a Parigi col marito Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Abbiamo avuto modo di constatare, difatti, la nascita della conoscenza affettiva tra Anna e il giovane Amato, la quale è diventata più importante ogni giorno di più. Il titolare della Caffetteria si è visto accettare dal signor Rossi l'offerta che aveva inoltrato per l'appartamento dove abitano Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria Puglisi (Chiara Russo), così, complice il legame profondo che lega i due fidanzati, mostrerà la loro futura casa ad Anna.

La visione della dimora, però, non sarà l'unica sorpresa in serbo dal cameriere, in quanto Salvo si spingerà parecchio oltre e farà la fatidica proposta alla bella Imbriani, la quale non potrà che accettare entusiasta.

Vittorio accompagnerà Anna all'altare e Antonino Amato potrebbe presenziare alle nozze del fratello

Salvatore e Anna, stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per il 2022, cominceranno a programmare il loro matrimonio ma alla ragazza mancherà la figura di un parente che possa accompagnarla all'altare.

Dato il rapporto che lega Vittorio a Imbriani, sarà proprio il proprietario dell'atelier ad avere tale onore.

Il primogenito di Agnese Amato (Antonella Attili) e Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), ovvero Antonino, complice un evento così importante per la vita di Salvatore, potrebbe far ritorno a Milano per presenziare al matrimonio del fratello.

Antonio Amato non era presente nel cast dalla quarta stagione quando, dopo essere convolato a nozze con la sua amata Elena (Giulia Petrungaro), si era trasferito a Torino.