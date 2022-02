SI avvicina la messa delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. La soap opera chiuderà i battenti il prossimo 29 aprile con l'ultima puntata di questa stagione, in attesa poi delle nuove puntate previste nuovamente da settembre 2022 sempre nel pomeriggio di Rai 1.

Intanto, però, per questo finale della sesta stagione i colpi di scena non mancheranno. Stefania, infatti, si ritroverà a fare i conti con l'amara verità che la riguarda circa la sua vera mamma e farà perdere le sue tracce. Occhi puntati anche sul possibile ritorno in scena di Giuseppe Amato, che potrebbe ricongiungersi con sua moglie e i figli.

Stefania scopre la verità su sua mamma Gloria ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, al centro delle trame di questo finale di stagione de Il Paradiso delle signore 6, ci saranno le vicende di Stefania.

La giovane Venere del grande magazzino, si ritroverà costretta a dover scoprire tutta la verità sulla sua vera mamma.

Per tutto questo tempo, Stefania ha creduto che sua mamma fosse morta, senza sapere che in realtà si trattava di Gloria.

Ebbene, nelle prossime puntate di marzo, Stefania verrà a conoscenza di tutto e non la prenderà affatto bene.

Dopo un confronto acceso con sua mamma, la giovane Venere deciderà di sparire e andrà via dalla sua casa e dalla sua città.

Stefania sparisce e potrebbe far perdere le sue tracce

Cosa le succederà? A questo punto non si esclude che Stefania possa arrivare a compiere un gesto folle dopo aver saputo questa amara verità che le è stata negata per tutti questi anni, o addirittura che possa decidere di far perdere definitivamente le sue tracce.

Per "fargliela pagare" a sua mamma Gloria e anche a papà Ezio, Stefania potrebbe addirittura non dare segnali di vita per svariato tempo, gettando così nell'angoscia disperata i suoi genitori e in particolar modo sua mamma, che farebbe di tutto per riconquistare la sua fiducia e il tempo perso in questi anni.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Stefania nell'atteso finale della sesta stagione, al centro dell'attenzione ci saranno anche le vicende di Giuseppe Amato.

Giuseppe Amato potrebbe ritornare nel finale de Il Paradiso 6

A quanto pare, infatti, gli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore 6 dovrebbero essere caratterizzati da un matrimonio che dovrebbe prevedere la presenza al completo della famiglia Amato.

In tal caso, quindi, Giuseppe potrebbe rimettere di nuovo piede a Milano dopo un periodo di assenza e dopo che ha scelto di scappare via in Germania, per non affrontare i figli sulla doppia vita che aveva costruito lontano da loro.

Un ritorno che potrebbe riaprire vecchie ferite, soprattutto nel cuore di Agnese che in questi mesi è andata avanti grazie ad Armando.