Domenica 27 febbraio va in onda la ventunesima puntata di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5. Il serale è, ormai, sempre più vicino e gli allievi della scuola devono dimostrare di poter meritare la maglia dorata. Nel corso delle settimane sono stati messi a dura prova dai loro rispettivi insegnanti e, anche domani, dovranno affrontare delle gare che potrebbero essere decisive per la loro permanenza all'interno del programma.

Amici 21, prime anticipazioni del 27 febbraio

Nella puntata di domenica 27 febbraio di Amici 21, stando alle anticipazioni, tra gli ospiti speciali sarà presente il comico Enrico Brignano.

Inoltre interverranno i componenti de il Volo che, oltre a esibirsi, dovranno stilare la classifica della gara delle cover dei cantanti.

Anche i ballerini dovranno cimentarsi nell'ennesima gara di balla. Questa volta, però, verrà fatta una classifica sulla base della media dei voti dei giudici: Emanuel Lo, Massimiliano Sodini e il ballerino attore Gabriele Rossi.

Parteciperanno alla gara Alice, Serena, Christian, Leonardo, John Erik e Nunzio, i quali dovranno cercare di conquistare l'ambita maglia dorata.

Il riepilogo della settimana

Nel corso della settimana, gli allievi di Amici 21 sono stati messi a dura prova per poter dimostrare di meritare la maglia dorata e di accedere direttamente al serale.

In particolare, Leonardo e Nunzio sono stati valutati dalla maestra Celentano, la quale li ha messi a confronto per capire chi dei due abbia più doti fisiche e tecniche.

Inoltre, alcuni allievi, sono stati chiamati in studio per affrontare due gare: una per il ballo e una per il canto. Si tratta di Nunzio, Leonardo, Christian, Crytical, Calma, Aisha e LDA.

Sono stati giudicati da due giudici, uno per ogni categoria, i quali hanno stilato una classifica. Agli ultimi posti si sono posizionati Christian, Nunzio e Calma. Tutti e tre sono stati chiamati in palestra dalla maestra Celentano e da Rudy Zerbi, i quali hanno comunicato loro che non saranno eliminati, ma d'ora in avanti dovranno dimostrare di impegnarsi del tutto per continuare la corsa al serale.

Amici 21, gli allievi con le maglie del serale

Durante la scorsa puntata domenicale di Amici 21 è stata assegnata la quinta maglia dorata a Carola, la quale si esibita in un pezzo totalmente lontano dal suo stile. Mentre nella puntata ancora precedente la maestra Celentano avevs mandato direttamente al serale Michele, ritenuto un enorme talento.

Inoltre, Veronica Peparini ha consegnato la maglia del serale a Dario, per essersi classificato al primo posto nelle gare di improvvisazione e di tecnica.

Invece, sempre durante la diciannovesima puntata, Lorella Cuccarini, tenendo conto delle classifiche generali delle gare di canto, avevs assegnato le maglie a due dei suoi allievi: Sissi e Alex.

Tutti gli altri ballerini e cantanti dovranno continuare la loro corsa per il serale, sottoponendosi al giudizio meticoloso dei loro insegnanti.

Amici 21, i giudici del serale

Il serale di Amici 21 inizia ufficialmente il 19 marzo e, anche quest'anno, sono previsti tre giudici di gara. A quanto pare uno di essi sarà Stefano De Martino, il quale è stato presente anche nella scorsa edizione insieme al principe Emanuele Filiberto e a Stash. Quest'anno, invece, sembra che possa essere affiancato da due donne: Giorgia e Giulia Michelini; anche se non c'è ancora nessuna ufficialità in merito.

Inoltre, anche per questa edizione ci sarà la divisione in squadre composte da due insegnanti, uno per il canto e uno per il ballo. Stando alle indiscrezioni, saranno costituite da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, e infine da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.