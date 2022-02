Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio ci saranno importanti novità per i protagonisti della fiction. Infatti, Stefania verrà a conoscenza di cosa sta combinando Rocco a Roma e le Veneri non sapranno se rivelare a Maria quello che hanno saputo sul suo fidanzato. Nel frattempo, Anna porterà per la prima volta sua figlia Irene in negozio. Inoltre, verranno trattate anche le vicende legate ad Adelaide, Ferdinando e Beatrice.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24/2: Stefania sa che Rocco ha una doppia vita

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi sul piccolo schermo, Maria sta sognando l'imminente matrimonio con il suo fidanzato Rocco. Nonostante la lontananza, gli impegni e le poche attenzioni che le dedica il futuro sposo, la sarta ha continuato a sperare nel lieto fine con il ciclista e ha sperato nei fiori d'arancio. Purtroppo, però, nella puntata del 24 febbraio, anche Stefania verrà messa a conoscenza del fatto che Rocco ha una doppia vita e che l'ex magazziniere sta mentendo a Maria, non dicendole di essersi innamorato di un'altra donna. A quel punto, le Veneri non sapranno cosa fare con la collega e saranno incerte se rivelare o meno all'amica quanto hanno scoperto sul conto di Rocco.

Il Paradiso delle signore, trama 24/2: Anna porta per la prima volta Irene in negozio

Nel frattempo, ci saranno importanti novità per Anna. Infatti, la fidanzata di Salvatore prenderà una decisione importante. A tal proposito, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 24 febbraio rivelano che Imbriani porterà per la prima volta sua figlia nel negozio.

L'intento dell'ex Venere sarà quello di mostrare a Irene il luogo dove lavora sua mamma e dove ci sono i suoi affetti più cari e le persone che l'hanno sostenuta quando ha scelto di tornare a Milano. Al momento, non è chiaro come accoglieranno la bambina i dipendenti del negozio di moda, ma è ipotizzabile che, essendo ormai diventati come membri di famiglia per Anna, sicuramente avranno un occhio di riguardo per la piccola Irene.

Il Paradiso delle signore, episodio 24/2: Adelaide viene interrogata

Inoltre, durante la puntata del 24 febbraio verranno trattate le vicende legate alle indagini per la morte di Achille Ravasi. A tal proposito, la contessa Adelaide dovrà sostenere l'interrogatorio con il magistrato, mentre Ferdinando vorrà entrare in affari con Ludovica. Purtroppo, però, la figlia di Flavia non riuscirà a dare una risposta all'armatore, senza prima avere consultato il suo fidanzato Marcello. Le anticipazioni, al momento, non rivelano se Barbieri vedrà di buon occhio la proposta lavorativa che Torrebruna ha fatto a Brancia. Beatrice, invece, sarà alle prese con Dante e si recherà al Circolo per vedere l'imprenditore. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.